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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 07:27 | 

Son dakika haberi: Trump'ı zor durumda bırakan iddia! Tepki gösterdi: Hangi hayvan bunu yapar?

Amerikan Atlantik dergisi, Trump'ın 2018'de Fransa ziyareti sırasında Paris'teki Aisne-Marne Amerikan Askeri Mezarlığını yağmur bahanesi ile ziyaret etmediğini ve Trump'ın o gün yanındakilere "O mezarlığa neden gitmeliyim ki? Beceriksizlerle dolu orası." dediği iddialarına yanıt verdi.

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Trump, 2018 yılında hayatını kaybeden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'in cenaze törenine ilişkin ise "O beceriksizin cenaze törenine destek vermeyeceğiz" dediği iddiasına, "Hiçbir zaman John McCain'in büyük bir fanı olmadım. Sonu gelmeyen saçma savaşlar ve gazilerimizin sorunlarıyla uğraşmadaki başarısızlığı da dahil birçok konuda McCain ile farklı düşünüyorduk. Ancak McCain'in cenazesinde Amerikan bayraklarımızın yarıya indirilmesi ve birinci sınıf cenaze töreni düzenlenmesi benim tarafımdan onaylandı, bunu hiçbir tereddüt ya da şikayet hissetmeden yaptım." diye konuştu.

2İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY ÜZERİNE YEMİN EDERİM
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'İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY ÜZERİNE YEMİN EDERİM'

McCain'in cenazesinin Arizona'dan Washington'a götürülmesi için başkanlık uçağını gönderdiğini belirten Trump, "Asla John'u beceriksiz olarak nitelemedim. İstediğiniz her şey ve herkes üzerine yemin ederimki asla yaşamını yitiren askerlerimizi kahramandan başka bir şey olarak nitelemedim." ifadesini kullandı.

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Trump, söz konusu iddiaların "Yalancı basının, 2020 seçimlerine etki etmek için kıskanç ve mide bulandırıcı çabaları" olarak nitelendirdi.

4NEDEN ZİYARET ETMEDİĞİNİ ANLATTI
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NEDEN ZİYARET ETMEDİĞİNİ ANLATTI

Pennsylvania eyaletinden dönüşte Washington'da gazetecilere konuşan Trump ise söz konusu iddiaları sözlü olarak da yalanlayarak, Paris'teki Amerikan Askeri Mezarlığını ziyaret etmemesinin nedeninin, helikopterin aşırı yağış ve sis nedeniyle uçamamasını olduğunu vurguladı.

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Trump, mezarlık ziyareti için bir konvoy oluşturmasının planlandığı ancak, yeterli zaman olmadığı için ziyaretin gerçekleşemediğini söyledi.

6HANGİ HAYVAN BUNU YAPAR
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'HANGİ HAYVAN BUNU YAPAR'

Yaşamını yitiren askerler hakkında da asla kötü konuşmadığının altını çizen Trump, "Amerikan askerlerine benden daha çok saygı duyan kimse yoktur. Bu iddialar çok korkunç. Hiçbir hayvan hiç kimse böyle bir şey söyleyemez, hangi hayvan bunu yapar?" ifadesini vurguladı.

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Atlantic'in birçok Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde İkinci Dünya Savaşı'nda "Belleau Wood" muharebesinde hayatını kaybetmiş bin 800 Amerikalı askeri beceriksiz olarak nitelediği iddia edilmişti.

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Haberde Trump'ın 2018 yılında hayatını kaybeden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'in cenaze törenine ilişkin ise "O beceriksizin cenaze törenine destek vermeyeceğiz" dediği, McCain için Amerikan bayrakları yarıya indirildiğinde ise Trump'ın danışmanlarına "Kahrolası bunu niçin yapıyoruz? Bu adam lanet olası bir beceriksizdi." dediği öne sürülmüştü.

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Konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu iddia edilen ve Atlantik'e konuşan bazı yetkililer Trump'ın 2017'de Arlington Ulusal Mezarlığını ziyareti sırasında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kelly'nin 2010 yılında Afganistan'da ölen oğlunun mezarını da ziyaret ettiği ve dua eden Kelly'ye "Anlamadığım bir şey var. Bunun ne anlamı var?" dediği iddia edilmişti.

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Kelly'nin ilk başta Başkan'ın neyi kastettiğini anlamadığı ancak daha sonra Kelly'nin oğlunun da savaşta başarısız olmuş biri olduğunu kastettiğini düşündüğü ileri sürülmüştü..

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Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü Alyssa Farah, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ve Trump'ın askere büyük saygı gösterdiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

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