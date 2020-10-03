Son dakika haberi: Trump'a koronavirüs şoku! Virüsün nasıl yayıldığı belli oldu, kehanet yine gündeme geldi

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın antikor tedavisi gördüğünü, yorgun fakat keyfinin yerinde olduğunu ifade etti. Trump’ın hafif ateş, öksürük ve burun tıkanıklığı semptomlarını gösterdiği, Melania Trump’ın da hafif semptomlar gösterdiği ve iyi durumda olduğu öğrenildi.