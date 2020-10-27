Son dakika haberi: TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman? TOKİ'den 2021'de yeni sosyal konut projesi!
TOKİ 100 bin konut projesi için son dakika açıklama geldi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi'nce 2021'de de 100 bin sosyal konutun inşası öngörüldü. Proje kapsamında 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi hedefleniyor. TOKİ 2021 100 bin sosyal konut projesi duyurusuyla beraber gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman? İşte, 2021 yılı 100 bin sosyal konutun inşasıyla ilgili ayrıntılar.
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TOKİ başvuruları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 2020 yılında 100 bin sosyal konut için kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ'den 2021 yılı için yeni açıklama geldi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi. Ancak 2021 100 bin yeni sosyal konut projesi başvuru tarihleri henüz belli olmadı. İşte, ayrıntılar.
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2021 YILI 100 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2020 sonuna kadar 102 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2021'de de 100 bin sosyal konutun inşası öngörüldü.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.
TOKİ 2021 yılı 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Projeyle ilgili ayrıntılar belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.
Belediyeler tarafından 2019'da 122 bin 752 daire, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 212 bin 231 daire için yapı ruhsatı verildi. Bu kapsamda, 2020'nin ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen daire oranında yüzde 72,9 artış oldu.
2019'da yapı kullanma izni alan konut sayısı ise 397 bin olarak gerçekleşti. Haziran 2020 itibarıyla yaklaşık 269 bin konut için yapı kullanma izni alınırken, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 32,1 oranında azalma oldu.
Türkiye genelinde konut satışları Ağustos 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 oranında artarak, 170 bin 408 oldu. 2020 yılı ocak-ağustos döneminde, 317 bin 832'si ilk defa, 706 bin 702'si ikinci el olmak üzere toplam 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı.
2019'da ise aynı dönemde 285 bin 719'u ilk defa, 432 bin 851 ikinci el olmak üzere toplam 718 bin 570 konut satışı gerçekleşmişti.
2020'de kredi faiz oranlarında sağlanan düşüşün etkisinin konut satışlarına önemli ölçüde yansıdığı belirtilen programa göre, ocak-ağustos döneminde ipotekli konut satışı yüzde 263,7 artarak, 473 bin 114 oldu. Buna göre, toplam satışların yaklaşık yüzde 46'sı ipotekli konut satışı olarak gerçekleşti.
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Eylül 2020 sonu itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı verilerine göre; Türkiye'de toplam konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı dairesi ve konut inşaatları) 39,1 milyon oldu.
Konut arzındaki son yıllardaki artışın etkisiyle toplam konut açığı ise azaldı.
Ayrıca, konut piyasasında doğru ve uzun vadeli analizler yapılabilmesi ve yerleşmeler itibarıyla arz ve talep dengesinin kurulabilmesi için konut stokunun, konutların nitelikleri de dahil olmak üzere ortaya konulması, güncel, sürekli, güvenilir ve doğru verileri sunmak üzere veri altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edildi.
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TOKİ, 798 bin 819 konutu tamamladı
Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2003'ten itibaren inşaatına başlanan 969 bin 925 konutun 798 bin 819'unu 2020'nin Eylül sonu itibarıyla sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte tamamladı.
TOKİ tarafından yürütülen Sosyal Konut Programı kapsamında, 2020 yılı sonuna kadar 102 bin konutun üretilmesi planlandı. Dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi ise önceliğini koruyor.
TOKİ tarafından, 2021'de de Sosyal Konut Programı kapsamında, 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi hedefleniyor.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ başvuru şartları kurumun internet sitesinde şöyle açıklanıyor;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,
2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”
3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın
4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”
başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.