Son dakika haberi... Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağım. Ben onun öldüğünü hâlâ kabul edemiyorum. O ölmedi, hep biz ailesi ve sevenleriyle yaşayacak.

Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi. Burayı yaşatmak için elimizden geleni sevenleriyle yapacağız. En son bir gece önce konuştuğumda keyfi çok yerindeydi.

Çok ani kaybettik onu. Beni arayan, başsağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim.

