Son dakika haberi... Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk konuştu: Allah'a hep 'ölüm evimde, yatağımda olsun' diye dua ederdi...

* Ajda Pekkan: Kaybettiklerimize üzülüyorum ama beni daha derinden üzen, gidenlerin yerlerine kimselerin gelemeyecek olması. Hepimizin yaşadığı o olağanüstü dönem bugün bakıldığında sanki anılarda harikulade bir masal gibi. İşte bu masalın büyük kahramanlarından, değerli müzik insanı Timur Selçuk’u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Allah’tan rahmet sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum.



* Haldun Dormen: Üstat Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Timur Selçuk’un vefatı bizleri çok üzdü. Bütün aileye sabırlar diliyorum.