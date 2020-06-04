Son dakika haberi: Telefonlar susmuyor, vatandaşlar satış ofisine koştu! Tarihi kredi fırsatından kimler yararlanacak?

KAMU BANKALARIYLA AYNI



Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da kamu bankalarının pazartesi günü açıkladığı paketle aynı özellikleri taşıyan paketleri devreyi alıyor. ‘Konut Finansmanı’ paketi kapsamında, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vadeyle finansman imkanı sunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 büyük ilde finansmana konu olacak konutlar için 750 bin lira, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin liraya kadar finansman kullandırılabilecek. Finansman kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.Bu arada Bakan Albayrak, akşam saatlerinde Tweet atarak, “Kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarlaçalışmayacaklarını duyurdu. Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davetediyorum” dedi.