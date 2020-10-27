MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti
GeriDünya Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 19:56 | 

Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti

Tayland’da muhalefet partisinden milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça'nın ülkedeki protestoları önemsememekle suçlayarak, palamentoda kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti. O anlar an be an kaydedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tayland meclisinde hareketli saatler yaşandı.

2
Abone Olgoogle-news

Tayland’da muhalefet partisindeki milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça’nın, hükümet karşıtı gösterileri önemsememesine tepki gösterdi.

3
Abone Olgoogle-news

Mecliste konuşma yaptığı sırasında ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıyıran Techatheerawat, cebinden çıkardığı bıçakla kolunu kesti.

4KARARLILIĞIMI BAŞBAKANA GÖSTERMEK İÇİN KAN AKITTIM
Abone Olgoogle-news

KARARLILIĞIMI BAŞBAKANA GÖSTERMEK İÇİN KAN AKITTIM

Parlamentonun bir anda sessizliğe büründüğü ifade edilirken, Techatheerawat eylemi gerçekleştirdiği sırada “Bu soruna bir çözüm düşünemiyorum, çocukların kanının dökülmesini istemiyorum."

5
Abone Olgoogle-news

"Kararlılığımı Başbakan Prayut Çan-oça’ya göstermek için kanımı akıtmak istiyorum” dedi.

6TAYLAND’DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR
Abone Olgoogle-news

TAYLAND’DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un bir süredir Almanya’da yaşaması ülkede protestoların başlamasına neden oldu.

7
Abone Olgoogle-news

Sokaklara dökülen protestocular, Kral’ın ülkeyi Almanya’dan yönettiği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

8
Abone Olgoogle-news

Göstericiler, Bangkok’ta Almanya Büyükelçilik binası önünde okudukları bildiride, Kral Vajiralongkorn’un siyasi çalışmalarını Almanya'da sürdürüp sürdürmediğinin soruşturulmasını istemişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi