Son dakika haberi: Tam kapanmanın ilk günü! Yapmadıkları bir bu kalmıştı...

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR Trabzon'da ise salgın tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri alıp, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği kafeye, ihbar üzerine dün polis ekipleri geldi. Polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin arka sokağa bakan balkonundan yan binada balkona geçerek kaçmaya çalıştı.