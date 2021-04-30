Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, Ali ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL,(DHA)- AA
Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 14:38 |
Son dakika haberi: Tam kapanmanın ilk günü! Yapmadıkları bir bu kalmıştı...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde Türkiye'nin çeşitli illerinden ilginç görüntüler gelmeye başladı. Adana'da uygulama noktasında durdurulan otomobildeki alkollü sürücü ve yanındaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza yazıldı. Trabzon'da kafeye yapılan baskında ise içerideki bir grup gencin balkondan balkona atlayarak kaçışları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 17 Mayıs sabah saat 05.00’e kadar 17 günlük tam kapanma süreci başladı.
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Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında dün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte birçok bulvar ve caddede uygulama yaptı.
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Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, D.E. yönetimindeki 01 AEM 482 plakalı otomobili durdurarak izin belgesi sordu. Polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen sürücü D.E. ve yanındaki 4 kişinin izin belgesinin bulunmadığını belirledi.
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Alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazılan D.E'nin ehliyetine el konuldu. Muayenesi de bulunmadığı belirlenen otomobil, trafikten men edildi.
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Polis ekiplerine zorluk çıkaran ve üstünde kimlik bulunmayan diğer 3 kişiye, kimlik tespitinin ardından sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden ceza kesildi. Başkasının kimlik numarasını vererek cezadan kurtulmaya çalışan Damla E. de Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.
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GERÇEK KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis, gerçek kimlik numarasını tespit ettiği Damla E'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yaparak para cezası yazdı.
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NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR
Trabzon'da ise salgın tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri alıp, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği kafeye, ihbar üzerine dün polis ekipleri geldi. Polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin arka sokağa bakan balkonundan yan binada balkona geçerek kaçmaya çalıştı.
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Kafedeki gençlerin balkondan balkona kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafedeki gençlerin, sırayla balkondan kaçma anları görülürken, bir kişinin de "Çekmeyin, sakın yayınlamayın" dediği duyuluyor.
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Bu arada kimlikleri tespit edilen 7 kişiye salgın tedbirleri ihlalden toplam 22 bin lira cezai işlem uygulandı.
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KUMAR BASKINI KAMERADA
Polis ekipleri İstanbul'da bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, kıraathaneye düzenledikleri baskında içerde 9 kişinin olduğunu, kumar oynandığını ve iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit etti.
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7 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 352 lira para cezası kesildi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan içerde bulunan 9 kişiye ise ayrıca 28 bin 350 lira para cezası uygulandı. Kıraathane de Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.