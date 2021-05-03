Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası planları... Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı mı olacak? Bilim Kurulu anbean takip ediyor..

'TEDBİRLER NE KADAR ETKİLİ OLACAK BU GÖZLEMLENECEK' Genel tablo şöyle; eğer istenen düzeyde olmazsa vaka sayılarındaki düşüş normalleşme olsa bile bunun çok hızlı bir normalleşme olmayacağı yönünde bazı sinyaller veriliyor. 17 Mayıs'a doğru biz o tabloyu gördükten sonra netleşecek. Dinamik bir süreç yaşıyoruz, tedbirler ne kadar etkili olacak bu gözlemlenecek. Sonrasında daha net bir yol haritası çizilebilir.