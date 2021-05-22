Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası ilk kez uygulanacak! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı..
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sonrası vaka sayıları hızla düşerken, 17 Mayıs itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçildi. Kademeli normalleşmeyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Peki hafta sonu kısıtlaması süresince marketler saat kaça kadar açık olacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
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Kademeli normalleşmeyle birlikte hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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23 GÜN SONRA BİR İLK
Türkiye, tam kapanmanın ardından 23 gün sonra ilk kez hafta sonu yasaklarını yaşayacak. 1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.
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HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Vatandaşlar hafta sonu yasaklarının gelmesiyle birlikte marketlerin açık olup olmadığını da merak ediyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi zincir marketlerin açık olup olmadığı araştırılıyor.
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Yayımlanan genelgeye göre zincir marketler hafta sonu açık olacak. Çalışma saatleri de daha önceki hafta sonu yasaklarında olduğu gibi 10:00 ila 17:00 arasında olacak.
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MARKETLER DIŞINDA NERELER AÇIK OLACAK?
Genelgede "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir" denildi.
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HAFTA SONU PAZAR KURULMAYACAK
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre hafta sonu pazar yerleri kurulmayacak. Hafta içi kurulacak pazarlar ise sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında açık olabilecek.
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kademeli normalleşmenin 1 Haziran'a kadar devam edeceği aktarıldı.
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Bu kapsamında vaka sayısının durumuna göre ilerleyen haftalarda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden ele alınması öngörülüyor.