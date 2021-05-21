Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası ilk kez uygulanacak! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI? Vatandaşlar hafta sonu yasaklarının gelmesiyle birlikte marketlerin açık olup olmadığını da merak ediyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi zincir marketlerin açık olup olmadığı araştırılıyor.