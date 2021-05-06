Son dakika haberi: Tam kapanma hangi tarihte sona erecek.. Tam kapanma uzatılacak mı? Fuat Oktay'dan açıklama
Tam kapanma uzatılacak mı sorusuna son dakika yanıtı geldi. Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma uzayacak mı sorusunu yanıtladı. Şu an için gündemde böyle bir konunun olmadığını ancak nihai kararın kabine kararları ile verileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma uzatılacak iddialarının şu aşamada gündemlerinde yer almaması dolayısıyla gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte, Fuat Oktay'ın sokağa çıkma yasağı sürecinin devam ettiği tam kapanma uzatılacak mı sorusuna verdiği cevabın tamamı
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Tam kapanma uzayacak mı sorusuna son dakika yanıtı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Bir süredir konuşulan 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanma süreci için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yöneltilen soru üzerine yanıt buldu. Peki, tam kapanma uzayacak mı? İşte, Fuat Oktay'ın açıklamaları ve tam kapanma sürecine dair detaylı bilgiler
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TAM KAPANMA UZAYACAK MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kendisine yöneltilen tam kapanma sorusuna, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi. Oktay, sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi;
"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."
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TAM KAPANMA İÇİN KRİTİK TARİH
Tam kapanma resmi olarak 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmama kararı ise 10 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda karar alınması halinde gerçekleşecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizin içerisine eklenecektir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tam kapanma süreci hakkında 5 Mayıs tarihinde yapmış olduğu açıklama şu şekilde;
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"Bilim Kurulumuz Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır."
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"Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz."