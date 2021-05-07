Son dakika haberi: Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatılacak mı? Fuat Oktay ve Süleyman Soylu'dan 'tam kapanma' açıklaması

Tam kapanma uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Rakamların 22 bin civarına düşmesi, doğru gittiğimizin bir göstergesidir." dedi.



Soylu,"Tam Kapanma 19 Mayıs'a kadar sürecek mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



"Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz. 17 Mayıs'ta elde edeceğimiz rakamlar, o gün kabinenin ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlarla yolumuzu belirleyeceğiz.



Tekrar kayıplarımız olmasın diye hep beraber büyük bir fedakarlığı ortaya koyacağız. Sağlık Bakanımız da bir açıklama yaptı Sinovac ile 100 milyon anlaşma yapıldığını söyledi, bir taraftan Biontech var, bir taraftan Rusya'nın aşısı var. Türkiye aşı anlamda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor."