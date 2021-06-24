Son dakika haberi: Survivor'a yarı finalde veda eden isim belli oldu! Survivor'da kim elendi? İşte finalistler ve SMS oy sıralaması
Son dakika haberi.. "Survivor'da kim elendi?" sorusunun yanıtı yarı final heyecanının ardından netleşti. Yaklaşık 6 ay önce ekran macerasına başlayan Survivor 2021'de yarı final için geri sayım sona erdi. Survivor'ın 24 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelen 128. son bölümünde yarı final heyecanı İstanbul Galataport'ta yaşandı. Şampiyon olmak için ocak ayından beri mücadelesini sürdürerek yarı finalist olan Aleyna ve Poyraz Survivor SMS oylamasına çıktı. Halktan gelen oylar sonucunda, en az oyu alarak elenen isim hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Survivor 2021 yarı finali sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İşte, Survivor'dan elenen isim ve Survivor finalisti olan yarışmacılar...
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Son dakika.. Dominik Cumhuriyeti'nde ocak ayında serüvenine başlayan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de sona gelindi. Şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor 2021'in yarı finali perşembe akşamı gerçekleşti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor yarı finaline Aleyna, Poyraz, Ayşe ve İsmail büyük bir heyecanla geldi. Büyük maceranın son bulduğu gecede Aleyna ve Poyraz'ın karşılaştığı SMS oylarının açılması sonucu elenen isim Aleyna oldu. Survivor yarı finalinde elenen Aleyna şampiyonluk hayallerine veda ederken, Poyraz kalmanın sevincini yaşadı.
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SURVİVOR YARI FİNALİNDE KİM ELENDİ?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarı final gece yarısına doğru gerçekleşti. İstanbul'a dün gece saatlerinde gelen Aleyna ve Poyraz SMS oylamasına çıktı. Finalistlerin aileleri ve eski yarışmacıların katıldığı İstanbul’daki özel gecede, SMS oylaması sonucunda, yarı finalinde en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Aylar süren mücadele sonunda, rakibi Poyraz'dan daha az oy alarak elenen Aleyna şampiyonluk hayallerine ve büyük ödüle veda etti.
Yarışma macerasını görkemli gecede tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu,"Son konseyimi İstanbul'da yaşamak nasip oldu bana, buradan gözyaşı dökerek ayrılmak istemiyorum... Şampiyonluk çok istiyorum ama Poyraz'a kısmetmiş devam etmek. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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YARI FİNALİSTLER DUYGULARINI İFADE ETTİ
Survivor yarı finaline kalan yarışmacılar sahnede duygularını ifade etti. Heyecanlı olduğu gözlenen Aleyna stresli olmadığını belirterek anın tadını çıkarmak istediğini dile getirdi. Survivor'ın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu söyleyen Poyraz ise yarışmacı arkadaşlarına başarılar dileyerek İstanbul'a gelmiş olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
Yarışma macerasını görkemli gecede tamamlayan Aleyna, "Hayal ettiğim koltuklardan birine oturdum, burada oldum. Destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi.
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Survivor yarı finaline kalan yarışmacılar sahnede duygularını ifade etti. Heyecanlı olduğu gözlenen Aleyna stresli olmadığını belirterek anın tadını çıkarmak istediğini dile getirdi. Survivor'ın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu söyleyen Poyraz ise yarışmacı arkadaşlarına başarılar dileyerek İstanbul'a gelmiş olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
Survivor yarı final koltuğunu günler öncesinden garantileyen İsmail Balaban ise Survivor'a sadece kendisi için değil aynı zamanda güreş camiasını da temsil etmek için geldiğini bunu yaptığı için de oldukça mutlu olduğunu söyledi.
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Heyecanı gözlerinden okunan Ayşe ise yarı finalde SMS oylamasına çıkmadığı için keyifli olduğunu ancak yine de şampiyonluk yarışının devam etmesinden dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.
Son kez söz alan Poyraz, "Kim hak ettiyle o kazansın. Aleyna ile burada olmak da bence kaderin bir cilvesi.. Umarım bugün bu potadan çıkarım. Bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum" dedi.
Aleyna ise "Keşke bir şansım olsaydı ve buradaki dört kişiye şampiyon yapabilseydim. Milyonlarca kişi içerisinden acaba seçilebilecek miyiz diye düşünüyorduk... Hepimiz birbirimizle gurur duyuyoruz aslında. Şuan Poyraz'la potadayım. Defalarca elemek istedi ama şuan buradayım. Poyraz'le burada olmayı ben de beklemiyordum. Sana da başarılar diliyorum Poyraz, hak eden kazansın. " ifadelerini kullandı.
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ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Oy sonuçları açıklanmadan önce açıklama yapan Acun Ilıcalı şunları söyledi;
"Siz ikiniz oylamaya çıktığınız zaman bu oylama ile ilgili ne düşündüğümü söylemiştim. Oylamalarla ilgili belli tahminlerde bulunabiliyorum... Şöyle söyleyeyim iki kere daha hatırlıyorum bu şuan üçüncü olmuş oldu; hayatımda bu kadar birbirine yakın oylama görmedim. 50,5'a 49,5 biten oylama. Oylama sonuçlarını düşünecek olursan ne kadar az bir fark var... "
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SURVİVOR ESKİ YARIŞMACILARI GECEYE KATILDI
Survivor 2021 sezonunun eski yarışmacıları da özel geceye katılan isimlerden oldu. Hayrettin, Dora, Çağrı, İlayda Şeker gibi eski yarışmacılar, arkadaşlarına başarılar dileyerek onlara destek olduklarını belirtti.