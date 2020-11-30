Son dakika haberi... Survivor Barış ve Nisa'nın görüntüleri konuşulmaya devam ediyor!

BARIŞ VE NİSA'YLA YILDIZI BARIŞMAMIŞTI Survivor'da da Barış ve Nisa ile arası bozuk olan Evrim, yarışmadan elendikten sonra yaptığı açıklamada "Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı" ifadelerini kullanmıştı.