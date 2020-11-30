Son dakika haberi... Survivor Barış ve Nisa'nın görüntüleri konuşulmaya devam ediyor!
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aşk iddialarını kabul etmeyip her fırsatta “Kardeşiz” diyordu. İkilinin özel videosu önceki gün sosyal medyada yayınlandı. Çift, sonunda ilişkilerini kabul edip “Sevgiliyiz” dedi.
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Survivor 2020 yarışmasıyla adını duyuran Nisa Bölükbaşı (22) ve Barış Murat Yağcı’nın (29) adı aşk dedikodularına karışmıştı.İkilinin İstanbul’da ortak ev kiraladığı da iddia edilmişti.
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Yağcı, “O benim kardeşim. Bu haberler doğru değil. Nisa’nın yaşı daha çok küçük” demişti. İkilinin önceki gün öpüşme videosu sosyal medyada ifşa oldu.
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Görüntülerin ünlü YouTuber Enes Batur’un evinde çekildiği iddia edildi. Çift, ortak bir açıklama yayınlayarak sevgili olduklarını kabul etti. İşte o açıklama:
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Videoyu çeken yargılanacak
“Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi çevremiz ve ailemiz bilip desteklemekte. İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakın zamanda yargı önünde bunun cezasını ödeyecektir. İlişkiler ekran önünde değil, kalplerde yaşanmalıdır.”
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EDEP YAHU
Çok konuşulan görüntülerle ilgili Yeşim Salkım “Edep yahu, iyice b.kunu çıkardınız her şeyin” yorumunu yaptı.
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EVRİM, AŞIKLARI Tİ'YE ALDI
Bu açıklamanın ardından gözler eski Survivor yarışmacılarına çevrildi. Yarışma boyunca sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Evrim Keklik ise yıldızının barışmadığı Barış ve Nisa'nın görüntüleri için "Sıradaki YouTube videosu ne acaba" tweetini attı.
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BARIŞ VE NİSA'YLA YILDIZI BARIŞMAMIŞTI
Survivor'da da Barış ve Nisa ile arası bozuk olan Evrim, yarışmadan elendikten sonra yaptığı açıklamada "Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı" ifadelerini kullanmıştı.
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GÖZLER SERCAN'A ÇEVRİLDİ
Öten yandan Survivor yarışmasında yer alan Sercan Yıldırım, yarışmada Nisa'ya olan duygularını dile getirmiş ve reddedilmişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından gözler Sercan Yıldırım'a çevrildi.
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Twitter'da Yasin, Sercan Yıldırım'ı ekleyerek, 'Sercan koş' mesajıyla 'hepsinin gerçek yüzü çıkacak ortaya' sözlerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Yıldırım da Obuz'a "Ne oldu oğlum? Geldim, geldim tamam" mesajıyla cevap verdi. Obuz, daha sonra 'çekirdek aldım, olanları izleyeceğim' mesajıyla Nisa ve Barış'ın görüntülerini ti'ye aldı.
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EVRİM VE YASİN'DEN ÖPÜCÜK GÖNDERMESİ
Öte yandan aylar önce Nisa Bölükbaşı’nın Barış Murat Yağcı’nın yanağına öpücük kondurduğu video sosyal medyayı sallamıştı. Bu anları Instagram’dan paylaşan Barış, kısa süre sonra videoyu sayfasından kaldırmıştı.
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Bu video üzerine Evrim ve Yasin arasında bir diyalog yaşanmış ve Obuz'un, Keklik'e verdiği, “Evrim bir öpücük ver de gündem olalım” cevabı sosyal medyada Nisa ile Barış’a yapılan bir gönderme olarak yorumlanmıştı.