Son dakika haberi: Sümeyra Tilki eşinin fotoğraflarını yayınladı! Elmalı skandalında yeni gelişme
Antalya’nın Elmalı ilçesini çalkalayan ‘yasak aşk’ iddialarında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu kez de Sümeyra Tilki, eşinin bir başka kadınla fotoğrafını paylaşıp “Asıl kocam beni aldattı” dedi.
Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün, makam şoförünün eşiyle yaşadığı yasak aşk iddiası günlerdir konuşuluyor. Hürriyet önceki gün tüm tarafların iddialarını detaylarıyla verdi.
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Dün de eşinin kendisine kumpas kurduğunu savunan Sümeyra Tilki, Ahmet Tilki’nin başka bir kadınla fotoğrafını paylaşarak, “İşte her şeyin nedeni bu fotoğraf. Kendisi benimle evliyken başka evli bir kadınla ilişki yaşıyordu. Ben bunu öğrenince deliye döndü. Zaten fotoğraflar ortada. Herkese ahlak dersi veriyor ama evli, çocuklu bir kadınla birlikte olmaktan da geri durmuyor” dedi.
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Elinde fotoğraf ve ses kayıtları olduğunu kaydeden Tilki, “Bu belgeleri boşanma davamda delil olarak sunacaktım. Ama artık ipin ucu kaçtı. Herkes kendisinin nasıl bir insan olduğunu görsün. Mahkemede fotoğraf, ses kayıtları ve benle evliyken o kadınla yaptığı yazışmaları delil olarak sunacağım. Bundan sonra da konuşmama kararı aldım” paylaşımı yaptı.
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AHMET TİLKİ: ‘O FOTOĞRAF EVLENMEDEN ÖNCE’
Söz konusu fotoğrafın 2015-2016 yılına ait olduğunu savunan Ahmet Tilki, şöyle dedi: “Kendi pisliklerini örtbas etmek için böyle davranıyorlar. Geçmişte herkesin ilişkisi olabilir. O fotoğraftaki kadını böyle bir şeyin içine çekmenin bir anlamı yoktu. Umarım o kadın da kendisine dava açar. Geçmişe gitmeye kalkarsak eşim benimle evlenmeden önce ilçe jandarma komutanı ile nişanlandı. Ama komutan bunun nasıl bir insan olduğunu öğrenince nişanı atıp tayinini istedi ve gitti.”
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'GEÇMİŞTEKİ İLİŞKİLERİM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ'
Geçmişte bir TSK mensubu ile nişanlandığını doğrulayan Sümeyra Tilki, “Bu nasıl bir ahlaksızlık. Benim geçmişteki ilişkilerim kimseyi ilgilendirmez. Evet nişanlandım ama anlaşamadık ve ayrıldık. Bununla ilgili kimseye hesap vermem” dedi.
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AHMET TİLKİ: MESAJLARI TESADÜFEN OKUDUM
“Eşimle internetten tanışıp evlendik. Son 1 aylık süre içinde aniden benden uzaklaşmaya başladı. Cinsel bir yakınlığımız olmuyordu, beni sürekli reddediyordu. Bu durum beni şüphelendirdi. Bir sabah eşimin uyuya kaldığını, cep telefonunun da ışığının yandığını fark ettim. Telefonu elime alınca Halil Öztürk’e ait WhatsApp yazışmalarını gördüm. Hemen ekran görüntülerini alıp kendi telefonuma attım. Ona ilk kez o gün şiddet uyguladım, 2 tokat attım. Sonra anne ve babasını aradım. Yazışmaları babasına gösterdim. Kızını benden daha kötü dövdü. Yazışmalardaki konumdan yola çıkıp güvenlik kamerası görüntülerini araştırdım. İkisini aynı sokakta farklı zaman dilimlerinde tespit ettim. Eşim, görüntüler için, ‘Orası evimize yakın’ demiş. Bizim evle o sokak arasında 1 kilometre var.
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Olaydan hemen sonra Halil Öztürk bana başkan yardımcısı Hasan Aydın’ı gönderdi. Aydın, ‘Olan olmuş Ahmet’ dedi. Ben de kendisine tepki gösterdim. Şimdi olaya siyasi kumpas diyorlar. Benim parti üyeliğim bile yok. Bu resmen ahlaksızlık. Başkanın odasına kayıt cihazı koymuşum. Neden beni polise vermediler? Neden tutanak düzenlemediler?
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Başkan Öztürk’le makam odasının arkasındaki odada görüştüm. Konuşurken kekeliyordu. ‘Borçlarını kapatalım. Karını al, güzel bir tatile git. Tüm masrafları biz karşılayalım’ dedi. Ben de ‘Namusumu satacak kadar şerefsiz değilim’ diyerek odadan çıktım.”
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SÜMEYRA TİLKİ: BAŞKANI SADECE NİKÂHTA GÖRDÜM
“10 yıl önce eşimden boşanıp Elmalı’ya anne ve babamın yanına döndüm. 1 çocuğum var. Sırf babasız büyümesin diye yeniden evlenmek istedim. Ahmet’le tanıştım. Biraz acele bir kararla 2019’da evlendik. Halil Başkanı da sadece nikâhta gördüm. İnanın makam odasının nerede olduğunu bile bilmiyorum. Evliliğimin ilk aylarından itibaren psikolojik ve fiziksel şiddet görmeye başladım. 7 ay önce boşanma kararı aldım. Ahmet beni eve kilitlemeye başladı. Mayıs başında cep telefonuma da el koydu. Kendisinden korktuğum için avukatımla konuştum. Hatta, ‘Eşime şiddet uygulamayacağım’ diye elinden imzalı yazı aldık.
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YAZIŞMALAR DİJİTAL KURGU
Ahmet her geçen gün daha da paranoyak hale geldi. Alkol alıp, ‘Sen benimle nasıl evlendin’ diyordu. Sürekli kapıyı kilitleyip bilgisayarcılarla görüşüyordu, ses kayıtları dinliyordu. Telefonuma takip programları yüklemeye çalıştığını, adıma gizlice hat çıkardığını fark ettim. WhatsApp yazışmalarının da dijital ortamda yaratıldığını düşünüyorum. Kamera görüntülerini izledim. Evet o sokaktan geçtim. Çünkü o sokak Ahmet’le yaşadığım evime, marketime çok yakın. Hatta görüntülerde telefonla konuştuğum kişi de eşim Ahmet.
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ADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM
Ben her şeyden önce bir anneyim. Bu olaydan sonra hemcinslerim bile tek bir soru sormadan beni linç etti. Özel fotoğraflarım her yerde yayınlandı. İlçenin erkekleri ‘Başkana var da bize yok mu’ diye mesaj atıyor. Bu nasıl bir rezillik! İnanın adımı değiştirmeyi düşünüyorum. Er geç yargı en doğru kararı verecek.”