Sular ne zaman gelecek? İstanbul Anadolu Yakası'nda 13 saatlik su kesintisi: İSKİ 1 Haziran su kesintisi programı...
Sular ne zaman gelecek sorusu İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşların gündemine geldi. İSKİ kentin Anadolu Yakası'nda 13 saatlik su kesintisi olacağını bildirdi. Buna göre Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar gibi ilçelere su verilemeyecek. 1 Haziran İSKİ su kesintisi programına odaklanan vatandaşlar kesintinin sona ereceği saati merak etmeye başladı. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ'nin 1 Haziran su kesintisi programı ve konuyla ilgili yapılan açıklamalar.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek.
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.
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Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerine de söz konusu saatlerde su verilemeyecek.
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13 saat su kesintisi yapılacağını duyurmuştu.İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.