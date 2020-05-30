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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / BBC Türkçe
Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 22:51,

Son dakika haberi: SpaceX nereye gidiyor? İnsanlı uçuş resmen başladı...

Uzun zamandır dört gözle beklenen uçuş bu gece TSİ 22.23'te resmen başladı. SpaceX'in insanlı roketi fırlatıldı, yaklaşık 19 saat sürecek uzun uçuş böylece başlamış oldu. Peki SpaceX nereye gidiyor? Bu uçuşun insanlık için nasıl bir önemi var? İşte bu uçuşla ilgili merak edilen her şey...

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Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

2Rokette kimler var
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Rokette kimler var?

SpaceX'in roketinin içinde iki astronot bulunuyor. NASA'nın deneyimli astronotları 49 yaşındaki Robert Behnken ve 53 yaşındaki Douglas Hurley, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmaya çalışıyor.

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Uçuşta herhangi bir aksaklık olmazsa 19 saatin sonunda astronotlar hedef noktaya varmış olacak. Peki bu uçuşun ne önemi var? Neden milyonlarca insanın gözü bu uçuşta?

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Uçuş planlandığı gibi başarılı olursa 9 yıl aradan sonra ilk kez ABD topraklarından uzaya astronot gönderilmiş olacak.

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NASA Temmuz 2011'de uzaya astronot göndermeyi durdurmuştu. Bu tarihten sonra astronotları uzaya Rus soyuz kapsülleri taşmaya başlamıştı.

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SpaceX firması, maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Firmanın Falcon 9 roketleri yeniden kullanılabilir olmasıyla da maliyetleri büyük oranda düşürüyor. 2002'de kurulan SpaceX şirketi, 2012'den beri uzaya kargo taşıyor.

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Başarılı olan deneme sonrası, NASA, alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için her seferinde Rusya’ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmuş olacak.

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NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.

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İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA’dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX’in bugün yapılacak test uçuşunun başarılı olması durumunda uzay endüstrisini için atılacak diğer adımları cesaretlendireceği öngörülüyor.

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Fırlatma işlemi, 1969 yılında Ay'a gönderilen ilk uzay aracının fırlatıldığı yerden yapıldı. Astronotların ISS'e Pazar günü TSİ 17.30'da ulaşması bekleniyor.

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Fırlatmadan kısa bir süre önce SpaceX ekibi astronotlara teşekkür ederek, "Bu güzel gezegenin manzarasının tadını çıkarın" dedi.

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Astronotlardan Hurley de, "ABD'yi yeniden uzaya araç gönderme işinin bir parçası yapan bu devasa çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yörüngeye ulaşınca haberleşiriz" yanıtını verdi.

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Hava durumu uzmanları bugün de hava koşullarının riskli olabileceği tahmininde bulunuyordu. Ancak koşulların elverişli olmasına karar verilmesinin ardından fırlatma işlemi tamamlandı.

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Bu uzay görevi, Nasa'nın uzay araçlarını emekli ettiği 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Bu açıdan, bugünkü sefer bir ilk niteliği taşıyor.

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Bu misyonu 'ilkler tarihine' geçiren bir diğer neden de, Nasa'nın astronotlarını uzaya göndermek için ilk defa özel bir şirketle çalışıyor olması.

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SpaceX'in roket prototipi de Cuma günü şirketin Teksas'taki Ar-Ge tesisinde patlamıştı. Şirket, Starship adını verdiği uzay aracının yeni tasarımı için testler yapıyordu. Son model patlamayla tamamen yok oldu.

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SpaceX'in Meksika sınırındaki Boca Chica'da bulunan Ar-Ge tesisinde yürütülen çalışmalar SpaceX'in Nasa ile yürüttüğü ticari faaliyetlerden bağımsız.

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