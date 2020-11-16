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Hürriyet
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Elif YAVUZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 16:19 | 

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomenlerinden tepki çeken ev partisi

Koronavirüs salgınına rağmen ev partilerinin sonu gelmiyor. İstanbul'da ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu grup yine ev partisinde bir araya geldi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, aralarında Cansu Taşkın, Nilay Toprak gibi isimlerin de olduğu sosyal medya fenomenleri tüm uyarıları hiçe sayarak parti yaptı.

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Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı maske takan kimsenin olmadığı partideki eğlence sosyal medya hesaplarında binlerce takipçi ile paylaşıldı.

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1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Paylaşılan görüntülerde yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor.

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Partide şarkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söyledi. Salgına rağmen vurdumduymazlık sosyal medyada tepki çekti.

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