Son dakika haberi: Sosyal medya fenomenlerinden tepki çeken ev partisi
Koronavirüs salgınına rağmen ev partilerinin sonu gelmiyor. İstanbul'da ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu grup yine ev partisinde bir araya geldi.
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Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, aralarında Cansu Taşkın, Nilay Toprak gibi isimlerin de olduğu sosyal medya fenomenleri tüm uyarıları hiçe sayarak parti yaptı.
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Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı maske takan kimsenin olmadığı partideki eğlence sosyal medya hesaplarında binlerce takipçi ile paylaşıldı.
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1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı.
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Paylaşılan görüntülerde yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor.
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Partide şarkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söyledi. Salgına rağmen vurdumduymazlık sosyal medyada tepki çekti.