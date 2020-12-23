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İdris TİFTİKCİ (DHA) Fotoğraflar: Behlül AYDIN
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 16:40 | 

Son dakika haberi... Songül Karlı'nın gözyaşları! 'Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım'

Şarkıcı Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü. Karlı, evine haciz geldiğini belirterek, "Oğlumun gitarından, benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi" dedi.

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1BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ
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"BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ"

Şarkıcı Songül Karlı avukatı Murat Şekerli ile ortak basın açıklaması düzenledi. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, gözyaşları içerisinde yaşadığı olayları anlattı.

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5 yıllık evliliğinde 4 kez ayrılmak istediğini ve 4 kez dayak yediğini belirten Karlı, eski eşinin "Sen burada oturacaksın bana çocuk yapacaksın seni öldürürüm, gebertirim" diyerek tehdit edildiğini iddia etti.

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Hem fiziki, hem sözlü şiddete uğradığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyen Karlı, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile, ’bakkallar kapalı’ diye yalan söylemek zorunda kaldım. Bakkala gidemediğimiz için evimizde pilav ve su vardı. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü.

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Songül Karlı'nın gözyaşları! 'Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım'

535 MİLYON KAYBIM VAR
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"35 MİLYON KAYBIM VAR"

35 milyonun üzerinde bir kaybı olduğunu dile getiren Songül Karlı, "Bana kendisinin MİT çalışanı olduğunu söyledi. Arsamdan, arabama, mücevherlerimden ziynet eşyalarıma kadar her şeyi elimden aldı. Şimdi evladımı nasıl geçindireceğim korkusuyla yaşıyorum. Aklımda olan tek şey o. Yıllarımın birikimimi elimden aldı. Artık bu yaşadığım süreçten sonra anne babama dahi güvenemez oldum" şeklinde konuştu.

6EVİME HACİZ GELDİ
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"EVİME HACİZ GELDİ"

Karlı, ayrılmaya karar verdiğini, eşinin araya hatırlı kişileri koyduğunu belirtti. Karlı, "Eski eşim bir gün eve geldi, ayrılmak istediğimi söyledim. Oturduğu yerden fırladı, bende ne bel bıraktı ne de böbrek bıraktı. Şiddete maruz kaldım. Bu süre zarfında sırf çocuğumun geleceği için sustum" dedi.

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Kendisine haciz geldiğini de belirten Karlı, "Oğlumun gitarından, benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi. Çocuğum uzaktan eğitimini dahi benim telefonumdan alıyor. Laptopu dahi haczedildi" dedi.

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