İdris TİFTİKCİ (DHA) Fotoğraflar: Behlül AYDIN
Son dakika haberi... Songül Karlı'nın gözyaşları! 'Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım'
Şarkıcı Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü. Karlı, evine haciz geldiğini belirterek, "Oğlumun gitarından, benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi" dedi.
"BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ"
Şarkıcı Songül Karlı avukatı Murat Şekerli ile ortak basın açıklaması düzenledi. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, gözyaşları içerisinde yaşadığı olayları anlattı.
Hem fiziki, hem sözlü şiddete uğradığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyen Karlı, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile, ’bakkallar kapalı’ diye yalan söylemek zorunda kaldım. Bakkala gidemediğimiz için evimizde pilav ve su vardı. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü.
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