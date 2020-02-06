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Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 07:06, /

Son dakika haberi: Son aşamaya gelindi! İşte çok önemli değişiklikler... İnternetten silah satışı, emekliye yeni hak, BES ödemeleri...

Hükümet çok sayıda bakanlığın alanına giren düzenlemelerle ilgili yasa teklifinde son aşamaya geldi: İnternetten silah satışı yasaklanacak. Bu ürünlerin hiçbir şekilde reklamı yapılmayacak, yapanlara da 50 bin lira para cezası verilecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
1

Yurtdışındaki boşanmalar kolaylaşacak. Yurtdışında çalışanın emekli maaşı kesilmeyecek. Tüm turizm belgelerini bakanlık verecek. BES’e dövizle ödeme yapılabilecek. Enerji yatırımları, Turizm Bakanlığı ve TSK’ya da sorulacak.

2YURTDIŞINDA BOŞANMA

YURTDIŞINDA BOŞANMA

Yurtdışı gerçekleştirilen boşanma işlemlerinin Türkiye’de tescili için her iki tarafın nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Daha önce mahkemeyle yapılan bu işlem bir süre önce kolaylaştırılmıştı. Ancak taraflardan birinin gelmemesi veya ölümü durumunda tescil işlemi yapılamıyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle, taraflardan birinin başvurusuyla boşanma tescili yapılabilecek.

3EMEKLİYE YENİ HAK

EMEKLİYE YENİ HAK

Yurtdışında yaşayanlardan, Türkiye’den emekli olanların, yine yurtdışında ikinci bir işe girmeleri durumunda emeklilik aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle, yurtdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye’den aldıkları emekli maaşları kesilmeyecek.

4BES’E DÖVİZLE BAŞVURU

BES’E DÖVİZLE BAŞVURU

Yurtdışında yaşayan Türklerin Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) yararlanmaları kolaylaştırılıyor. Bu kişiler Türk Lirası’yla değil direkt döviz ödeyerek sistemden yararlanabilecek.

5İNTERNETTEN SİLAH SATIŞI

İNTERNETTEN SİLAH SATIŞI

Kamuoyunda da çok eleştiri alan internetten silah satışına yasak geliyor. Pompalı tüfek gibi yivsiz silahlarla, av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin internet üzerinde satışı yapılamayacak. Hiçbir şekilde reklam ve tanıtıma izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek.

6GREV VE LOKAVT MÜCBİR SEBEP

GREV VE LOKAVT MÜCBİR SEBEP

Maden ocaklarında “mücbir sebep” sayılan heyelan, çökme, sel, grizu patlaması ve yangın gibi olaylara grev ve lokavt da ekleniyor. Bu sebeplerden biri olduğunda işletmecinin devlete olan borçlarının ertelenmesine olanak sağlanacak. Buna ilişkin işlemler Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek.

7EMNİYET’E BİLDİRME ZORUNLULUĞU

EMNİYET’E BİLDİRME ZORUNLULUĞU

İşyerlerinde çalıştırılanların listelerinin muhtarlıklara onaylatıldıktan sonra emniyete bildirilmesi uygulamasından vazgeçilecek. Bu listeler, muhtarın onayına gerek kalmadan, doğrudan e-Devlet aracılığıyla Emniyet’e bildirilecek.

8ENERJİ YATIRIMLARINA İNCELEME

ENERJİ YATIRIMLARINA İNCELEME

Enerji yatırım alanları belirlenirken, sadece Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan değil, Turizm Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de görüş alınacak. Turizm alanları ve askeri alanlarda enerji yatırımına izin verilmemesi ve kontrolü sağlanacak.

9ASGARİ ÜCRETE DESTEK

ASGARİ ÜCRETE DESTEK

2020’de asgari ücretli işletmeler için getirilen 75 liralık destek de yasa metninde yer alacak. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü (TSE) teknik konularda çalıştırmak için sözleşmeli eleman alabilecek. 

10TURİZM BELGELERİ TEK ELDEN VERİLECEK

TURİZM BELGELERİ TEK ELDEN VERİLECEK

Turizm tahsisi yapanlardan, amacı dışında kullanan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin tahsisleri iptal edilecek. Arazi üzerinde bulunan tüm yapıların Hazineye devredilmesine ilişkin işlemlerin hızlandırılması sağlanacak. Buna ilişkin davaların bir an önce sonuçlandırılması için süre konulacak. Basit yargılama yolu tercih edilecek.

Tüm turizm belgeleri, Turizm Bakanlığı tarafından verilecek. Belediyeler ve özel idareler devre dışı kalacak. Türkiye’deki yatak kapasitesinin 1,5 milyon olduğunu, bunun 500 bininin bakanlık dışında ruhsatlandırıldığı belirtiliyor. Bu tesislerin denetim ve kontrolleri de bakanlık tarafından yapılacak. 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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