Son dakika haberi: Son aşamaya gelindi! İşte çok önemli değişiklikler... İnternetten silah satışı, emekliye yeni hak, BES ödemeleri...

TURİZM BELGELERİ TEK ELDEN VERİLECEK Turizm tahsisi yapanlardan, amacı dışında kullanan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin tahsisleri iptal edilecek. Arazi üzerinde bulunan tüm yapıların Hazineye devredilmesine ilişkin işlemlerin hızlandırılması sağlanacak. Buna ilişkin davaların bir an önce sonuçlandırılması için süre konulacak. Basit yargılama yolu tercih edilecek.



Tüm turizm belgeleri, Turizm Bakanlığı tarafından verilecek. Belediyeler ve özel idareler devre dışı kalacak. Türkiye’deki yatak kapasitesinin 1,5 milyon olduğunu, bunun 500 bininin bakanlık dışında ruhsatlandırıldığı belirtiliyor. Bu tesislerin denetim ve kontrolleri de bakanlık tarafından yapılacak.