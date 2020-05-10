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Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 07:13,

Son dakika haberi: Sokak yasağı ne zaman bitecek! İşte cevabı

Hükümetin hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planında detaylar belli oldu...

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.

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Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

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Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

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Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.

530 GÜN VAKASIZLIK ŞARTI
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30 GÜN VAKASIZLIK ŞARTI

Restoran, kafe ve pastanelerin haziran ayının ortasında açılması planlanırken, ilk etapta saat sınırlaması getirileceği belirtiliyor.

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Plana göre, önce mesai saatleri ile sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşullarıyla bu iş yerlerinin açılması öngörülüyor.

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1 Eylül’de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlamasının kalkması planlanıyor.

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 Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesinin gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleri ile birlikte ağustos ayına kadar lunapark gibi alanlarında açılabilmesi gündemde.

9TELAFİ EĞİTİMİ AĞUSTOSTA
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TELAFİ EĞİTİMİ AĞUSTOSTA

Telafi eğitimleri de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. Öğrencilerin iyi bir yaz geçirmesi hedefleniyor.

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Telafi eğitimlerinin ağustos sonunda yapılması ve eylül ayında yeni eğitim-öğretim dönemine geçilmesi planlanıyor.

11GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
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GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak bakanlar kurulu toplantısında öncelikle toplumun genelini ilgilendiren konular değerlendirilerek kararlar alınacak.

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Bilim kurulunun tavsiyelerine göre normalleşme için belirlenen bu tarihlerin 15 gün öne ya da sonraya çekilebileceği değerlendiriliyor.

13AVMYE GİDENE 3 SAAT SINIRI
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AVM'YE GİDENE 3 SAAT SINIRI

Uzun süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan alışveriş merkezleri yarın açılıyor. Ancak AVM’ler açılsa da eski şartlar uygulanmayacak.

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Sağlık Bakanlığı yeni dönemde AVM’lerde ve AVM’deki işyerlerinde alınacak önlemlerle ilgili bir rehber hazırladı.

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Buna göre AVM’de bir kişi 3 saatten fazla kalamayacak. Havalandırma sistemi gece de çalıştırılacak. Vale hizmeti ise verilmeyecek.

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Sağlık Bakanlığı, AVM’ler ve AVM’deki işyerlerinde alınacak önlemlere yönelik rehber hazırladı. Buna göre vale hizmeti olmayacak, AVM’de 3 saatten fazla kalınamayacak.

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Havalandırma gece bina kullanımda değilken de sürecek. Yemek katında masa, sandalye olmayacak. Çocuk oyun alanları kullanılmayacak. Bebek arabası kiralanamayacak. İşte AVM’lere yönelik alınacak önlemler:

18ULTRAVİYOLE UYGULANMAMALI
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ULTRAVİYOLE UYGULANMAMALI

- Deneme kabinleri az kullanılacak. Süre 10 dakikayı geçmeyecek. - Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmamalı. Uzmanların bu işlemin sağlığa zararlı olabileceğini ifade ediyor.

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- Kozmetik ürünler ve parfümlerin deneme amacıyla kullanımı engellenecek.

20TEMAS ENGELLENECEK
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TEMAS ENGELLENECEK

- AVM’de ve AVM’deki işyerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve işyeri içinde uyulması gereken kurallar) asılacak.

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- AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

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- COVID-19 için AVM’lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi (dezenfektan tüneli vb uygulamalar) yapılmayacak.

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- Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.- AVM’de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak.

24YEMEK KATINDA MASA YOK
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YEMEK KATINDA MASA YOK

- AVM’deki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

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- AVM’den çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilecek.

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- AVM’ye girişte tıbbi/bez maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak.

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- Müşteriler anonslarla uyarılacak. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması önerilerine de yer verilecek.

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- Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek.

29SİNEMALAR YASAK
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SİNEMALAR YASAK

- Çocuk ya da diğer yaş gruplarına yönelik oyun alanları, sinemalar, mescitler kullanılmayacak. Bebek arabası kiralanamayacak.

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- Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek.

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- Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az üç kez temizlenecek.

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- Havalandırma sistemi filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılacak. Filtre değişimi sırasında personel N95/FFP2 maske takacak.

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- Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülecek.

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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