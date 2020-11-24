Son Dakika Haberi: Sokağa çıkma yasağı hafta içi (bu akşam) var mı? Hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte gelişmeler

Sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı? sorusu koronavirüe yönelik alınan yeni tedbirlerle beraber merak konusu oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin koronavirüs gündeminde takip edilen konuların başında geliyor. Artan vaka sayısını azaltmaya yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonları için belli saatleri kapsıyor. Diğer yandan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması farklı saat aralıklarında gerçekleşiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Yeni tedbirler uygulanırken, kısıtlama konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar,' 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman' sorusunun yanıtına odaklandı. İşte, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tüm detaylar.



21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.