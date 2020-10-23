Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'dan kısıtlama yanıtı
Sokağa çıkma yasağı, Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ederken, iddialar üzerine resmi açıklamalar peş peşe geldi. Bazı illerde vaka sayısında yaşanan artışın ardından, yeni tedbirlere gözler çevrilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalar olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, şu an itibarıyla gerçekten İstanbul'un koronavirüs salgınında en önde gelen illerden olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuyla ilgili "Özellikle sokağa çıkma yasağını düşünmüyoruz" dedi. İşte, kısıtlama iddialarıyla ilgili son dakika açıklamalar.
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Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yeni önlemler ve tedbirler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Aylardır uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dış kaynaklarda yer alan haberlerle ilgili hükümetten yanıt geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konu ile ilgili açıklamasında, 'Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır." dedi. Diğer yandan cuma namazını çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerektiğinin altını çizdi. Bakan Koca da kısıtlamanın gündemde olmadığını söyledi. İşte, ayrıntılar.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin 'sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt veren Koca, şunları ifade etti;
Özellikle sokağa çıkma yasağını düşünmüyoruz. Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz.
Bu nedenle maske, mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmekten kaçınılması gerektiğini, evlere de mümkün mertebe misafir alınmamasını bu dönemde önemsiyoruz.
Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, hem kamuda hem özel sektörde esnek mesai ciddi anlamda devreye giriyor olmalı.
Günün özellikle pik yapan 2 saati var. Bu pik yapan zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor, bunun yolu da esnek mesaiden geçer.
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CUMHUBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkiye genelinde Kovid-19 vakalarının artışı ve özellikle vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olması üzerine bu konuda yeni tedbirler, kısıtlamalar olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu an itibarıyla gerçekten İstanbul'un koronavirüs salgınında en önde gelen illerden olduğunu söyledi.
Erdoğan, bu konuda mücadelenin, başta yazılı ve görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sürekli maske, mesafe ve hijyen dediklerini, bunlara hassasiyetle sarılınması ve dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem evlerimizdeki misafirlerden korunmamız vesaire, bunlara da dikkat edeceğiz. Kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Sonra o civarda, o bölgedeki diğer illeri de dolaşmak suretiyle oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Şu an itibarıyla Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak bunlar bize de bildirilecek. Ona göre de adımlarımızı atacağız. Kararlıyız, Batı'ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil."
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İÇİŞLERİ VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI'NDAN YANIT GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili yanıt gelmişti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Ahmet Hakan'ın "Yabancı bir haber ajansı Türkiye'de yasaklar olacağıyla ilgili bir haber geçti. Gündemde var mı böyle bir şey?" sorusuna yanıt veren Oktay, şunları ifade etti;
Covid ile mücadelemizi yasaklar, kısıtlamalar üzerinden götürmüyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız bunu dile getirir. İl il, hatta ilçe ilçe veriler günlük toplanır ve gidişatla ilgili almamız gereken ilave tedbirler varsa alırız.
Bizim yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında götürebilmek. Mayıs'tan sonra da olabildiğince normalleşmeye çalıştık bir plan çerçevesinde. İlave tedbirler şu an da gündemimizde değil.Bölgesel yoğunlaşmalar yaşıyoruz. Ankara'da vardı, şimdi azaldı.
İstanbul düşmüştü, İstanbul'da bir artış başladı. Bölgesel anlamda yoğunluk tamamen 'TMM' dediğimiz tedbirlere uymak ve uymamakla ve filyasyon ile ilgili.
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.