Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'dan kısıtlama yanıtı

CUMHUBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Türkiye genelinde Kovid-19 vakalarının artışı ve özellikle vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olması üzerine bu konuda yeni tedbirler, kısıtlamalar olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu an itibarıyla gerçekten İstanbul'un koronavirüs salgınında en önde gelen illerden olduğunu söyledi.



Erdoğan, bu konuda mücadelenin, başta yazılı ve görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sürekli maske, mesafe ve hijyen dediklerini, bunlara hassasiyetle sarılınması ve dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.



Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem evlerimizdeki misafirlerden korunmamız vesaire, bunlara da dikkat edeceğiz. Kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Sonra o civarda, o bölgedeki diğer illeri de dolaşmak suretiyle oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Şu an itibarıyla Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak bunlar bize de bildirilecek. Ona göre de adımlarımızı atacağız. Kararlıyız, Batı'ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil."