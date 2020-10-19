Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca'dan kısıtlama cevabı
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını devam ederken, yeni tedbirler ve önlemler gündeme gelen başlıca konulardan oldu. Bazı illerde vaka sayısının artış göstermesinin ardından gözler resmi açıklamalara çevrilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli değerlendirmeler geldi. CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Bakan Koca, okullarda önümüzdeki haftalarda karar veya öneri söz konusu olacağını belirterek, sokağa çıkma kısıtlaması konusunda net cevap verdi. İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları.
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Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yeni önlemler ve tedbirler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Aylardır uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilerleyen dönemlerde uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım." dedi.
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca'nın Cüneyt Özdemir'e verdiği röportajın satır başları:
Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.
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Üniversiteler açılacak mı?
Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.
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BAKAN KOCA DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.
İstanbul'daki vakalarda artış olması dolayısıyla yeni önlemlerin alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, genel olarak vakalarda bir artış beklentisi içinde olduklarını hatırlattı.
Hava değişimiyle birlikte kapalı ortamlara geçişin de aile içi bulaş dahil olmak üzere vakaları artırdığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Biz özellikle şu an kısıtlama anlamında herhangi bir tedbiri düşünmüyoruz ama bu dönemde özellikle sahada yaygın şekilde filyasyon ekiplerimizi daha da arttırdık. Geçen hafta İstanbul'da Koordinasyon Toplantısı yaptıktan sonra daha da arttırmış olduk. Sahadaki filyasyon ekipleriyle birlikte temaslarını özellikle tespit edip erken dönemde izole etmeyi ve filyasyon süresi ile temasları tespit etme süresi de İstanbul'da 7-7,5 saatlere düşmüş oldu.