Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi? Bilim Kurulu üyeleri yorumladı

Pandemi süreci dolayısıyla pek çok ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz hafta sonu ile birlikte bu hafta sonu da uygulanmamış, dolayısıyla son dakika açıklaması olup olmadığı ile merak edilmişti. Bu hafta da sokağa çıkma yasağı kapsamında pek çok iddia ve gelişme gündeme gelince gözler yine Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı açıklamalarına çevrildi.



İki haftadır uygulanmayan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz günlerde bazı yasakların kaldırılmasının ardından 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, Bilim Kurulu değerlendirmeleri neticesinde uygulanmamaya başlandı. Peki, bu çerçevede sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmayacak mı? İşte, Bilim Kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği sokağa çıkma yasağı açıklamaları



SON DAKİKA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HABERLERİ



Sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme alınır mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş ve işletme sahibi, gündemdeki son dakika gelişmeleri ile konuyu yakından takip ediyor. Bilim Kurulu üyelerinin vereceği tavsiyelerin büyük önem taşıdığı sokağa çıkma yasağı hususu, bazı açıklamalar dolayısıyla vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilim Kurulu üyelerinin "Artış sürerse tedbirler döner" açıklamasının ardından akla ilk gelen tedbir ise sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı? İşte, Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı uyarılar ve o husustaki açıklamaları