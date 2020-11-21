Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Kısıtlama kaçta sona erecek? İşte madde madde tüm ayrıntılar

ANTALYA DHA'nın sokakta mikrofon uzattığı bazı vatandaşların, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaşadıkları tereddüt, konuşmalarına yansıdı.



Muratcan Işık yasakların yanlış anlaşıldığını belirterek, “Ben sosyal medyadan sokağa çıkma yasağı olduğunu gördüm. O yüzden dün akşam da çıkamadım. Kimin ne dediği belli değil ki. Bilmiyorum ki şu anda da millet dışarıda. Ceza yesek ne olacak? Hatta yasak mı değil mi ondan da emin değilim. Hiçbir fikrim yok. Korkuyorum ağabey yalan değil. Şimdi polis görsem kaçacağım" dedi. Muhabirin “Korkmayın şu an sokağa çıkma yasağı yok" demesi üzerine Işık, “İşte onu bilmiyordum. Az önce teyzem yanıma kahvaltıya gelecekti ama yasak dedi. Ben de ondan öğrendim yasak olduğunu ama baksanıza millet dışarıda geziyor. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.