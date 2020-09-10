Son dakika haberi: Skandal ses kayıtları ortaya çıktı... Trump her şeyi saklamış!
Yaşanan flaş bir gelişmeyle dünyanın gözü bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Deneyimli gazeteci Bob Woodward'la yaptığı 18 röportajın ses kayıtları ortaya çıkan ve hakkında yeni bir kitap daha yazılan Trump'ın koronavirüsle ilgili söylediği sözler büyük infial yarattı. Covid-19'u başından beri ciddiye almamakla suçlanan Trump iyice köşeye sıkıştı ve yine her zamanki gibi bu korkunç iddiaları reddetti.
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ABD Başkanı Donald Trump, ortaya dökülen ses kayıtları yüzünden yine tüm dünyada birinci gündem maddesi haline geldi. Sosyal medyaya yayılan kayıtlar defalarca paylaşıldı, kullanıcılar yorumlarıyla Trump'ı yerden yere vurdu.
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Donald Trump son aylarda kendisi ve ailesi hakkında yazılan kitaplardan yana dertliydi. Bu kez ABD'li deneyimli gazeteci Bob Woodward'ın "Rage" (Öfke) kitabı gündeme bomba gibi düştü. ABD medyası Çarşamba günü kitapta yer alan röportajların bazı bölümlerini yayımladı. Kitabın 15 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor.
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Bugüne dek ucu Nixon'a uzanan pek çok ABD Başkanı'yla röportajlara imza atan ünlü muhabir, Trump'la yaptığı toplam 18 telefon konuşmasından oluşan ses kayıtlarını ortaya döktü. Şimdiye kadar koronavirüs salgınıyla ilgili tavırları eleştiri konusu olan Trump'la ilgili en büyük skandal da böylece açığa çıkmış oldu!
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ABD Başkanı Donald Trump, salgın yaklaşık 200 bin Amerikalının hayatına mal olmadan önce, bu yılın başlarında koronavirüsün ciddiyetini hem ABD halkının hem de tüm dünyanın önünde küçümsemişti.
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Trump, gazeteci Woodward'a salgın ABD'ye ulaşmadan önce "virüsün ölümcül olduğunu" ve panik yaratmamak için "hafife almak istediğini" söyledi.
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ABD Başkanı Trump daha önceki açıklamalarında virüsün 'uydurma olduğunu' ifade ediyor, Covid-19'dan 'Çin virüsü' olarak söz ediyor ve komplo teorisyenlerine arka çıkan bir görüntü veriyordu.
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Trump, Fox kanalına yaptığı açıklamada, Woodward'ın kitabında yer alan sözleri sarf ettiğini kabul etti. Trump, "Panik yaratmak istemedik. Hoplayıp zıplayıp, devasa bir problemimiz var diye bağırmaya başlamak istemedik" diye konuştu.
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Woodward ile röportajlarında Trump, virüsle ilgili halka yaptığı açıklamalardan çok daha fazlasını bildiğini söyledi.
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Şubat ayında yapılan bir telefon görüşmesi kaydında Trump, Woodward'a koronavirüsün gripten çok daha ölümcül olacağını anlattı: "Bu %5'e karşı %1, %1'den de az. Anlıyorsun değil mi? Bu ölümcül bir şey."
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Şubat ayı sonlarına doğru Trump, virüsün 'aşağı yukarı kontrol altında olduğunu' söyledi ve vaka sayısının yakında sıfırlanacağını ifade etti. Yine halka açıklamalarından birinde Trump gribin Covid-19'dan daha tehlikeli olduğunu söyledi.
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Trump, 10 Mart'ta da Capitol Hill'deki açıklamasında da "Sadece sakin olun. Geçecek" diye konuştu. Dokuz gün sonra ise Beyaz Saray pandemi için ulusal acil durum ilan etti. Trump Woodward'a, "Her zaman hafife almak istedim. Hala hafife almak istiyorum çünkü panik yaratmak istemiyorum" dedi.
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Trump, başkanlık yarışındaki rakibi Biden'ı da sık sık salgını politik malzeme yapmakla suçlamıştı.
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Gazetecilerin Çarşamba günü kitapla ilgili sorular yönelttiği Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın krizle ilgili her zaman 'doğru ve yerinde' açıklamalar yaptığını ifade etti.
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McEnany, "Başkan Trump hiçbir zaman virüsü hafife almadı, soğukkanlılığı dile getirdi. ABD Başkanı her zaman ciddiydi ve erkenden harekete geçti" diye konuştu.
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Trump'un virüsün 'ölümcül olduğunu' neden halka değil de gazeteci Woodward'a söylediğiyle ilgili bir soruya McEnany, Trump'ın aynı görüşü brifinglerinde de dile getirdiği ama kürsüye çıktığında soğukkanlılığı ifade etmek istediği yanıtını verdi.
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Woodward'ın kitabında Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki onlarca mektuba da atıf yapılıyor.
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Süslü bir dille yazılan mektuplarda Kim'in Trump'a 'Ekselansları' diye seslendiği ve "derin, özel dostluklarının sihirli bir güç gibi olacağını" söylediği belirtiliyor.
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Trump halk önünde aksini söylemiş olsa da Şubat ayında telefon üzerinden gerçekleştirilen röportajda, "Sadece nefes alıyorsunuz ve virüs size bulaşıyor. Bu çok hassas bir konu. Ayrıca da en ağır gripten bile daha ölümcül" dediği duyuluyor.
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Trump ise 30 Ocak tarihinde ulusa sesleniş konuşmasında şu fadeleri kullandı: 'Salgını çok iyi kontrol ettiğimizi düşünüyoruz. Şu anda bu ülkede çok az sorunumuz var: Beş. Ve bu insanların hepsi başarılı bir şekilde iyileşiyor.'
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ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 29 bin 100 artışla 6 milyon 515 bin 538'e ulaştı.
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Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 488 artarak 194 bin 75'e çıktı. Ülkede Covid-19'dan iyileşenler 3 milyon 797 bini, yapılan test sayısı 88 milyon 669 bini geçti.
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ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Anthony Fauci ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 krizinin nasıl yönetileceğine dair fikir ayrılıkları biliniyor. Dr. Fauci ülkede salgın hastalık otoritesi olarak kabul ediliyor. Trump, Fauci'den Twitter'da sahtekar diye bahsetmişti.
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ABD'nin Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü timinde yer alan Dr. Anthony Fauci, sık sık virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna dair uyarılarda bulunmuştu. Washington Post, Dr. Anthony Fauci'nin salgınla mücadele sürecinde Donald Trump'la uyuşmayan açıklamaları nedeniyle 'kızağa çekildiğini' yazmıştı.