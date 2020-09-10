Son dakika haberi: Skandal ses kayıtları ortaya çıktı... Trump her şeyi saklamış!

Bugüne dek ucu Nixon'a uzanan pek çok ABD Başkanı'yla röportajlara imza atan ünlü muhabir, Trump'la yaptığı toplam 18 telefon konuşmasından oluşan ses kayıtlarını ortaya döktü. Şimdiye kadar koronavirüs salgınıyla ilgili tavırları eleştiri konusu olan Trump'la ilgili en büyük skandal da böylece açığa çıkmış oldu!