Son dakika haberi: SÄ±nÄ±rda kÄ±rmÄ±zÄ± alarm! Ä°ÅŸte Türkiye'den madde madde virüs önlemleri
DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼ste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Japonya'daki karantina altÄ±ndaki gemiden kÃ¶tÃ¼ haber geldi. Ä°ran'da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 8'e Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birÃ§ok Ã¼lke sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ±. TÃ¼rkiye, Ä°ran'a karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemleri aÃ§Ä±kladÄ±. Avrupa'nÄ±n gÃ¶beÄŸinde vaka sayÄ±sÄ±nda korkunÃ§ artÄ±ÅŸ! GÃ¼ney Kore'de alarm seviyesi en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. DÃ¼nyayÄ± umutlandÄ±ran haber KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ Prof. Dr. Ä°brahim Benter geldi: "KoronavirÃ¼se karÅŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n TÃ¼rkiye'den Ã§Ä±kmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n."
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1
Vuhan'da ortaya Ã§Ä±kan Kovid-19'da vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor... Ä°ÅŸte tÃ¼m geliÅŸmeler...
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SON RAKAMLAR
Ã‡in'in Hubey eyaletine baÄŸlÄ± Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan Kovid-19 salgÄ±nÄ±nda toplam 2 bin 466 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
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SalgÄ±nda Ã‡in ana karasÄ±nda 2 bin 346, Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, virÃ¼s bulaÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ± dÃ¼nya genelinde 78 bini geÃ§ti. VirÃ¼ste taburcu olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± ise 23 bin 386'ya yÃ¼kseldi
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Ã‡in ana karasÄ±nda 76 bin 936, Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde 74 ve Makau Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde 10 vakaya rastlandÄ±. Tayvan'da da 28 kiÅŸide Kovid-19 tespit edildi.
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Kovid-19 sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ± diÄŸer Ã¼lkelerde de can kayÄ±plarÄ±na neden oldu. Ä°ran'da 8, Japonya'da 3, GÃ¼ney Kore'de 6, Ä°talya'da 2, Tayvan, Filipinler ve Fransa birer kiÅŸi Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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AZERBAYCAN'DAN SEYAHAT UYARISI
Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran'da da gÃ¶rÃ¼len yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bu Ã¼lkeye seyahat edecek vatandaÅŸlarÄ±na DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DSÃ–) tavsiyelerine uymalarÄ± ve dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
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BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶zellikle Ä°ran'daki kutsal mekanlarÄ± ziyaret etmek isteyenlere dikkatli olmalarÄ± tavsiye edildi. AÃ§Ä±klamada, Ä°ran'da herhangi bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸacak vatandaÅŸlarÄ±na Azerbaycan'Ä±n Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi veya Tebriz BaÅŸkonsolosluÄŸuna baÅŸvurmalarÄ± Ã¶nerildi.
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GÃœNEY KORE'DE ALARM SEVÄ°YESÄ° EN ÃœST DÃœZEYDE
GÃ¼ney Kore'de korona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e, vaka sayÄ±sÄ± 602'ye yÃ¼kseldi. Ãœlkede alarm seviyesi en Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â
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GÃ¼ney Kore'de korona virÃ¼sÃ¼ salgÄ±nÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e, toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 602'ye yÃ¼kseldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, bugÃ¼n hÃ¼kÃ¼metin vakalarda artÄ±ÅŸ yaÅŸanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkedeki alarm seviyesinin 4 olan en yÃ¼ksek seviyeye yÃ¼kselttiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Yeni vakalarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n Ã¼lkenin gÃ¼neydoÄŸu bÃ¶lgesinde bulunan Daegu ÅŸehrindeki bir kiliseden kaynaklÄ± olduÄŸu belirtildi. GÃ¼ney Kore'de alarm seviyesi en son 2009'daki salgÄ±n sÄ±rasÄ±nda en Ã¼st seviyeye yÃ¼kseltilmiÅŸti.Â
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VENEDÄ°K KARNAVALI Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°
Ä°talya'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Venedik KarnavalÄ±'nÄ±n iptal edildiÄŸi bildirildi. Veneto Valisi Luca Zaia, Venedik'te bu akÅŸamdan itibaren karnaval iÃ§in organize edilen etkinliklere son verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
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On binlerce turisti ÅŸehre Ã§eken Venedik KarnavalÄ±'nÄ±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼rmesi planlanÄ±yordu. Venedik ve Veneto'nun kalanÄ±nda mÃ¼ze, okul, Ã¼niversite ve halka aÃ§Ä±k diÄŸer mekanlarÄ±n en erken 1 Mart'a kadar kapalÄ± kalacaÄŸÄ± ifade edildi.
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13
Yetkililer, Ã¼lkede Kovid-19 taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n da 133'e yÃ¼kseldiÄŸini duyurdu. Venedik'te testleri pozitif Ã§Ä±kan 3 kiÅŸinin bulunduÄŸu, hepsi 90'lÄ± yaÅŸlarÄ±na yakÄ±n bu kiÅŸilerin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
14
IRAK SÃœREYÄ° UZATTI
Irak, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Irak'a giriÅŸini engelleyen kararÄ±n sÃ¼resini uzattÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸbakan Adil Abdulmehdi, komÅŸu Ã¼lke Ä°ran'da Ã¶lÃ¼me sebebiyet veren koronavirÃ¼sÃ¼n Ã¼lkeye sÄ±Ã§ramasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in ilgili bakanlarla bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
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Abdulmehdi'nin, "Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hiÃ§bir sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan Irak'a giriÅŸine izin verilmemesi" yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n sÃ¼resini uzattÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, giriÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n ne kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmedi.
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Ä°RAN'DAN DÃ–NEN 911 KÄ°ÅžÄ° KARANTÄ°NADA
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Saman Berzenci, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son 3 gÃ¼n iÃ§inde Ä°ran'dan dÃ¶nen toplamda 911 kiÅŸinin karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Ä°ran ve Irak arasÄ±ndaki 8 gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±ndan biri olan SÃ¼leymaniye vilayetindeki BaÅŸmak SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± BasÄ±n Sorumlusu Muhtar HacÄ± Ali de Ä°ran'dan dÃ¶nen Irak vatandaÅŸlarÄ±na, IKBY Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±klarÄ±nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda sÄ±nÄ±rda gerekli tÄ±bbi iÅŸlemlerin uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
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Ali, Irak vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ayakta muayene edildikten sonra her ihtimale karÅŸÄ± SÃ¼leymaniye kent merkezindeki hastaneye nakledildiklerini kaydetti. ÅžubatÄ±n 20'sinden sonra ise BaÅŸmak SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek Ã¼lkeye dÃ¶nen 380 IraklÄ±nÄ±n karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ali, koronavirÃ¼sÃ¼n sÄ±Ã§ramamasÄ± iÃ§in sÃ¶z konusu vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸunu belirtti.
Ä°ran'da Covid-19 (koronavirÃ¼s) salgÄ±nÄ±nÄ±n hÄ±zla yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da insan, hastanelerde bulunan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n daha gÃ¼venli baÅŸka hastanelere nakledilmesini istedi. BirÃ§ok hasta yakÄ±nÄ±, hastane Ã¶nlerinde protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi. Ä°ranâ€™da hÄ±zla yayÄ±lmaya baÅŸlayan Covid-19 (koronavirÃ¼s) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± kentlerdeki hastanelerin tÄ±bbi mÃ¼dahale konusunda yetersiz kalmasÄ± vatandaÅŸlarÄ±n tepkisine neden oldu.
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Ä°ran'Ä±n Gilan eyaletindeki Lahican kentinde bulunan Sayyed al-Shohada Baskiyagorab Hastanesiâ€™nde, BulaÅŸÄ±cÄ± Olmayan HastalÄ±klar Merkezi (Kanser Merkezi) Ã¶nÃ¼nde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±ldÄ±. Hasta yakÄ±nlarÄ±, koroner kalp hastalÄ±ÄŸÄ± hastalarÄ±nÄ±n baÅŸka hastanelere nakledilmesini talep etti.
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TÃœRKÄ°YE'DEN MADDE MADDE KORONAVÄ°RÃœS Ã–NLEMÄ°
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun imzasÄ±yla 81 ildeki valilikler, il emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri, il jandarma komutanlÄ±klarÄ±, il gÃ¶Ã§ mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ile hudut sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na "hudut kapÄ±larÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken tedbirler" ile ilgili genelge gÃ¶nderildi.
21
Buna gÃ¶re, Ä°ran ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda kara ve demir yolu geÃ§iÅŸlerine imkan veren AÄŸrÄ±/GÃ¼rbulak, Van/KapÄ±kÃ¶y, Hakkari/Esendere, IÄŸdÄ±r/Dilucu kara hudut kapÄ±larÄ± ile Van/KapÄ±kÃ¶y demir yolu hudut kapÄ±sÄ± geÃ§ici sÃ¼reyle giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±.
22
Bu kapsamda Ä°ran ile kara hudut kapÄ±larÄ±ndan 17.00 itibarÄ±yla Ä°ranlÄ±larÄ±n ve diÄŸer yabancÄ±larÄ±n yurda giriÅŸine izin verilmiyor.Â Ä°ran Ã¼zerinden hava yoluyla doÄŸrudan TÃ¼rkiye'ye gelen Ä°ranlÄ±lar ve yabancÄ± Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±, havalimanÄ± sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan saat 20.00 itibarÄ±yla yurda alÄ±nmayacak.
23
BaÅŸka Ã¼lkeler Ã¼zerinden hava yoluyla TÃ¼rkiye'ye gelen Ä°ran vatandaÅŸlarÄ± saÄŸlÄ±k birimlerine yÃ¶nlendirilecek, verilecek karar doÄŸrultusunda iÅŸlem yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye'deki uluslararasÄ± havalimanlarÄ±na gelen vatandaÅŸlar ve yabancÄ± uyruklu yolcularÄ±n son 15 gÃ¼nde Ã‡in ve Ä°ran'a seyahat gerÃ§ekleÅŸtirip gerÃ§ekleÅŸtirmedikleri kontrol edilecek.
25
Pasaport Ã§ipi incelemesiyle anÄ±lan Ã¼lkelere seyahat yaptÄ±klarÄ± tespit edilenler sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda oluÅŸturulan kontrol noktalarÄ±nda muayene ettirilecek, saÄŸlÄ±k birimlerinin vereceÄŸi karar doÄŸrultusunda iÅŸlem yapÄ±lacak. TÃ¼rkiye'den Ä°ran'a gitmek isteyen Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±na iliÅŸkin ise herhangi bir kÄ±sÄ±tlama bulunmuyor.Â
26
Ä°ran'dan TÃ¼rkiye'ye gelen TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, oluÅŸturulacak kontrol/muayene alanlarÄ±nda tek tek muayene edilecek, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenen/belirlenecek usul ve esaslara gÃ¶re iÅŸlemleri yapÄ±lacak.
27
SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki yolcularda tespit edilen semptomlar veya riskler her dÃ¼zeydeki sorumlular tarafÄ±ndan sÃ¼rekli takip edilerek, ÅŸÃ¼pheli her vakada Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bilgilendirilerek, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n direktifleri doÄŸrultusunda hareket edilecek.
28
TÃ¼rkiye'den hava yoluyla Ä°ran'a geÃ§ecek vatandaÅŸlara hudut kapÄ±larÄ±nda Ä°ran'da yaÅŸanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'nin aldÄ±ÄŸÄ± tedbirlerle ilgili bilgi verilerek, TÃ¼rkiye'ye geri girmek istediklerinde alÄ±nan tedbirlere muhatap olabilecekleri hatÄ±rlatÄ±lacak.
29
Hakkari, Van, AÄŸrÄ± ve IÄŸdÄ±r'da sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki ÅŸÃ¼pheli vakalarÄ±n nakil, tespit, mÃ¼dahale ve tedavisi iÃ§in baÅŸta hastanelerde olmak Ã¼zere gerekli tÃ¼m tedbirlerin planlamasÄ± yapÄ±lacak.
30
Ä°ran Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±klarÄ± tespit edilen/deÄŸerlendirilen dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlere iliÅŸkin tedbirlere de genelgede yer verildi.
31
ÃœRDÃœN'DEN Ä°RAN VE GÃœNEY KORE'YE YASAK
ÃœrdÃ¼n hÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Emced el-Adayile yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°ran ve GÃ¼ney Kore'de Kovid-19'a yakalanan vakalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± Ã¼zerine bu virÃ¼se karÅŸÄ± alÄ±nan ek Ã¶nlemler bugÃ¼n uygulanmaya baÅŸlandÄ±." ifadelerine yer verdi. HÃ¼kÃ¼metin, geÃ§ici Ã¶nlemler kapsamÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±n ana vatanÄ± Ã‡in baÅŸta olmak Ã¼zere Ä°ran ve GÃ¼ney Kore'den gelen yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin Ã¼lkeye giriÅŸlerinin engellenmesine karar verdiÄŸini belirten Adayile, bu Ã¼lkelerden gelen ÃœrdÃ¼nlÃ¼lerin ise iki hafta boyunca karantinada tutulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti
32
KUVEYT KORONAVÄ°RÃœS NEDENÄ°YLE Ä°RAN'DAN GELEN GEMÄ°LERÄ°N GÄ°RÄ°ÅžÄ°NÄ° ENGELLEDÄ°
Kuveyt Limanlar Kurumu, Ä°ran'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mlere neden olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu Ã¼lkeden gelen gemilerin ikinci bir emre kadar giriÅŸinin engellendiÄŸini duyurdu.
33
Kuveyt resmi ajansÄ±nÄ±n (KUNA) haberine gÃ¶re, Kuveyt Limanlar Kurumundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kararÄ±n kurum tarafÄ±ndan Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini engellemek iÃ§in alÄ±nan Ã¶nlemlerin bir parÃ§asÄ± olduÄŸu belirtildi. Kuveyt Hava YollarÄ± dÃ¼n Ä°ran'Ä±n MeÅŸhed kentinden 700'den fazla kiÅŸinin tahliye edilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
34
PAKÄ°STAN VE TÃœRKMENÄ°STAN Ä°RAN'A SINIRLARINI KAPATTI
Ä°ran'da korona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 8'e yÃ¼kselmesinin ardÄ±ndan Pakistan, Taftan'daki Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapattÄ±. Belucistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mir Ziaullah Langove yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran'daki korona virÃ¼sÃ¼nden kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin ardÄ±ndan sÄ±nÄ±rÄ±n yetkililer tarafÄ±ndan geÃ§ici olarak kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Belucistan eyaleti BaÅŸbakanÄ± Jam Kamal Alyani de Taftan'daki Pakistan-Ä°ran sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde 100 yataklÄ± bir Ã§adÄ±r hastanesi kurulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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Ä°ran MeÅŸhed TÃ¼rk BaÅŸkonsolosluÄŸundan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re; Ä°ran ile TÃ¼rkmenistan arasÄ±ndaki Lotf Abad, Serakhs, Ä°nceburun (Pol) ve Bajgiran sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n bu sabah TÃ¼rkmenistan tarafÄ±ndan, Covid-19 (koronavirÃ¼s) salgÄ±nÄ± nedeniyle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
36
TÃ¼rkiyeâ€™den gelen TIRâ€™larÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in de yoÄŸun olarak kullanÄ±lan Lotf Abad sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndaki gÃ¶revliler, bu sabah itibariyle anÄ±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda 600-700 TIRâ€™Ä±n beklediÄŸini bildirdi ve araÃ§larÄ±n geri gÃ¶nderileceÄŸi belirtildi. SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n TÃ¼rkmenistan tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yeniden aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarihin henÃ¼z belli olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
37
KARANTÄ°NA GEMÄ°SÄ°NDEN BÄ°R YOLCU DAHA HAYATINI KAYBETTÄ°
Japonya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, korona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle 2 hafta karantina altÄ±nda tutulan gemiden bir yolcunun daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡in'in Wuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan korona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle ÅŸimdiye dek 3 Ã¶lÃ¼m vakasÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi Japonyaâ€™dan kÃ¶tÃ¼ haber geldi.
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Japonya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce karantina altÄ±ndaki gemiden tahliye edilerek hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan 80'li yaÅŸlarda bir erkek hastanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen yolcunun Ã¶lÃ¼m nedeninin zatÃ¼rre olduÄŸu kaydedilirken, korona virÃ¼sÃ¼nden enfekte olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.
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3 KÄ°ÅžÄ° Ã–LMÃœÅžTÃœ
Japonya'da ÅŸu ana kadar 2'si karantina altÄ±na alÄ±nan Diamond Princess gemisinden olmak Ã¼zere toplam 3 kiÅŸi korona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Son vakanÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n korona virÃ¼sÃ¼ olduÄŸunun netleÅŸmesi halinde, virÃ¼s kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mler 4'e Ã§Ä±kacak.
Ä°ran hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede 43 kiÅŸiye bulaÅŸan ve 8 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla birÃ§ok eyalette eÄŸitime ara verdi, sanatsal faaliyetleri erteledi, tÃ¼rbeleri ve mÃ¼zeleri ziyarete kapattÄ±.
41
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 15 kiÅŸide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle Ã¼lkede vaka sayÄ±sÄ± 43, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± da 8'e Ã§Ä±ktÄ±. Cihanpur, yeni vakalarÄ±n yedisinin Kum, dÃ¶rdÃ¼nÃ¼n Tahran, ikisinin Gilan, birinin Merkezi ve birinin de Mazenderan eyaletinde tespit edildiÄŸini sÃ¶yledi. Ãœlke genelinde mÃ¼zeler ziyarete kapatÄ±ldÄ±, sÄ±navlar ertelendi.
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Merkezi, Hemedan, Zencan, Elburz, KÃ¼rdistan, Mazenderan, GÃ¼listan, Kazvin, Gilan, Erdebil, Tahran, Kirman, Kum, Simnan, DoÄŸu Azerbaycan, Loristan ve BatÄ± Azerbaycan gibi eyaletlerde okullar ve Ã¼niversiteler tatil edildi. Eyaletlerin bazÄ±larÄ±nda eÄŸitime 2 gÃ¼n ara verilirken, bazÄ±larÄ±nda da okullar hafta sonuna kadar kapalÄ± olacak.
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BaÅŸkent Tahranâ€™da dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kanlar, Kovid-19'dan korunmak iÃ§in maske ve eldiven kullanmaya baÅŸladÄ±.Â Kentin en kalabalÄ±k yerlerinden biri olan Veli Asr MeydanÄ±â€™ndaki yoÄŸunluÄŸun az olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor.Â Metrolardaki yoÄŸunluÄŸun da normal zamanlara gÃ¶re azaldÄ±ÄŸÄ± ve daha Ã¶nce yer bulunamayan vagonlarÄ±n boÅŸ olduÄŸu gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. Eczanelerde dezenfekte edici jel, maske ve benzer Ã¼rÃ¼nler ise bulunamÄ±yor.
44
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, halka Ã¼cretsiz maske daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bunun iÃ§in maske Ã¼reten fabrikalarÄ±n 24 saat tam kapasiteyle Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. VirÃ¼sÃ¼n bu Ã¼lkedeki ana merkezi olan Kum kentinin karantinaya alÄ±nmasÄ±yla ilgili herhangi bir karar alÄ±nmazken, buradaki tÃ¼rbeler ziyarete kapatÄ±ldÄ±. Kentteki din adamlarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ± bu karara itiraz etti. Kovid-19 ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve test sonuÃ§larÄ± negatif Ã§Ä±kan Tahran Ä°l Meclisi BaÅŸkanÄ± Muhsin HaÅŸimi de vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± halinde baÅŸkent Tahranâ€™Ä±n karantinaya alÄ±nabileceÄŸini sÃ¶yledi.
45
Tahran Belediyesi, aralÄ±ksÄ±z olarak toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± ve metro vagonlarÄ±nÄ± dezenfekte etmeye devam ediyor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Sait Nemeki, Kum kentinde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden birinin iÅŸ adamÄ± olduÄŸunu ve ticaret amacÄ±yla Ã‡in'e gidip geldiÄŸini sÃ¶yledi. Nemeki ayrÄ±ca Kovid-19'u, ulusal seferberlikle yeneceklerini ve halktan kendilerine destek vermesini istedi.Â
46
Ä°SRAÄ°L'DEN JAPONYA VE GÃœNEY KORE'YE YASAK
Ä°srail SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren Japonya ve GÃ¼ney Kore'den gelen yabancÄ±larÄ±n Ä°srail'e giriÅŸine izin verilmeyeceÄŸi belirtildi.
47
Tel Aviv yÃ¶netimi daha Ã¶nce de Ã‡in, Singapur, Tayland'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã‡in'e baÄŸlÄ± Hong Kong ve Makau Ã¶zel idare bÃ¶lgelerini ziyaret eden yabancÄ±larÄ±n Ä°srail'e giriÅŸini yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 8-15 Åžubat'ta GÃ¼ney Koreli 77 kiÅŸilik turist kafilesinin iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°srail'in bazÄ± bÃ¶lgelerini ziyaret ettiÄŸi, sÃ¶z konusu gruptan 7 kiÅŸide Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼kten sonra Kovid-19'a rastlandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
48
SÃ¶z konusu kafileyle gÃ¶rÃ¼ÅŸen 200'e yakÄ±n Ä°srailli Ã¶ÄŸrenci kendi evlerinde karantina altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail, dÃ¼n GÃ¼ney Kore'nin baÅŸkenti Seul'den uÃ§akla gelen yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸinin Tel Aviv'deki Ben Gurion HavalimanÄ±'na girmesine izin vermemiÅŸti.
49
Ä°SRAÄ°L'DEN KARANTÄ°NA HAMLESÄ°
Ä°srail ordusunun, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) taÅŸÄ±yabilecekleri endiÅŸesiyle Ã¼lkedeki Ã§oÄŸunluÄŸu turist olan 200 GÃ¼ney Koreliyi bir askeri Ã¼ste karantina almaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yÃ¶netiminin, Ä°srail ve Filistin'i ziyaret eden 77 kiÅŸilik GÃ¼ney Koreli turist kafilesinden 7 kiÅŸide Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼kten sonra Kovid-19 tespit edilmesinin ardÄ±ndan, bu Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nlem almaya karar verdiÄŸi belirtildi.Â Haberde, Ä°srail'deki Ã§oÄŸunluÄŸu turist olan 200 GÃ¼ney Korelinin, BatÄ± KudÃ¼s yakÄ±nlarÄ±ndaki Har Gilo askeri Ã¼ssÃ¼nde karantinaya alÄ±nacaÄŸÄ± ifade edildi.
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UMUT VEREN HABER KKTC'DEN GELDÄ°
ABD'de tÄ±p eÄŸitimi alan ve bu alanda 34 yÄ±l araÅŸtÄ±rmalar yapan KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ Prof. Dr. Ä°brahim Benter, Ã¼rettiÄŸi "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli sistemle Ã‡in'de baÅŸlayan ve kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m dÃ¼nyada etkili olan yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n (Kovid-19) Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebileceÄŸini sÃ¶yledi.
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KKTC VakÄ±flar Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Prof. Dr. Benter, tÄ±p eÄŸitimini aldÄ±ÄŸÄ± ABD ve Avrupa'da yaklaÅŸÄ±k 34 yÄ±l bu alanda araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±. Benter, kalp ve damar problemlerinin tedavisine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rmalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla birÃ§ok Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â
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"Angiotensin-(1-7)" diye bilinen hormonu bulan Benter, Ã‡in'de ortaya Ã§Ä±kan Kovid-19'un durdurulmasÄ± iÃ§in kullanÄ±labilecek tedavi yÃ¶netimine iliÅŸkin bilgi verdi. Benter, yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek virÃ¼sÃ¼n Ã¶zelliklerinin hala tam olarak anlaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
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HastalarÄ±n hiÃ§bir ÅŸey hissetmedikleri iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik yerlerine gittiÄŸine ve virÃ¼sÃ¼ buralara taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Benter, durumun tehlikeli ve ÅŸu an iÃ§in durdurulmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu vurguladÄ±.Â Kovid-19'a karÅŸÄ± alÄ±nan karantina tedbirlerinin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Benter, "YapÄ±lmasÄ± gereken yaklaÅŸÄ±m, aÅŸÄ± Ã¼retmektir. Bu da Ã§ok zor ve zaman alacak bir iÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu anda yapÄ±lmasÄ± gereken tek yaklaÅŸÄ±m, bu virÃ¼s vÃ¼cudumuza girdikten sonra onu etkisiz hale getirebilmektir." diye konuÅŸtu.
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Benter, 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli bir sistem bulduÄŸunu sÃ¶yleyerek bunun koronavirÃ¼sÃ¼n durdurulmasÄ±nda kullanÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.
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"ACE2 PROTEÄ°NÄ° BÄ°R KAPI ROLÃœ OYNUYOR"
GeliÅŸtirdikleri bu sistem sayesinde birÃ§ok hastalÄ±ÄŸa Ã§are Ã¼retildiÄŸini sÃ¶yleyen Benter, "Bu sistemdeki ACE2 proteini, virÃ¼slerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda da etkili olabiliyor. Bir virÃ¼s vÃ¼cudumuza girdiÄŸinde, hÃ¼crenin iÃ§ine girebilmesi iÃ§in ACE2 proteinine baÄŸlanmasÄ± gerekiyor. Yani ACE2 proteini bir kapÄ± rolÃ¼ oynuyor. VirÃ¼s bu proteine baÄŸlanÄ±yor, hÃ¼crenin iÃ§ine giriyor. Biz bu kapÄ±yÄ± kapatabilirsek ve virÃ¼s hÃ¼crenin iÃ§ine giremezse zarar vermesini engelleyebiliriz." ifadelerini kullandÄ±.
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Benter, ABD'de daha Ã¶nce yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda ACE2 proteini Ã¶nleyicilerle durdurabildiklerini ve bu konuda birÃ§ok deney yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Åžu anda bu hastalara yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸimiz en etkili metot, bu Ã¶nleyicileri geliÅŸtirerek virÃ¼sÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nlemektir." dedi. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ve TÃ¼rkiye'den Kovid-19'la ilgili kendilerine danÄ±ÅŸanlar olduÄŸunu belirten Benter, geÃ§en hafta KKTC'yi ziyaret eden SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca ile bu konuyu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Benter, bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±sa sÃ¼rede bunlarÄ±n daha da netleÅŸeceÄŸini kaydederek "Bence, koronavirÃ¼se karÅŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n TÃ¼rkiye'den Ã§Ä±kmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n." dedi. ABD, Avrupa, Asya ve TÃ¼rkiye'deki uzmanlarÄ±n tecrÃ¼besinden faydalanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Benter, "TÃ¼rkiye burada Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yapabilir, hÄ±zlÄ±ca bir konferans dÃ¼zenlenebilir ve uzmanlar Ã§aÄŸrÄ±labilir. Bir strateji geliÅŸtirilerek hÄ±zla bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±labilir." diye konuÅŸtu.
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Benter, geliÅŸmiÅŸ laboratuvarlarda yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarla kÄ±sa zamanda Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retilebileceÄŸine dikkati Ã§ekerek "Allah'Ä±n yardÄ±mÄ±yla tecrÃ¼beler bir araya gelirse yapÄ±lamayacak bir iÅŸ yoktur." dedi.Â Aylar Ã¶ncesinde bu konuya dikkat Ã§ektiklerini ifade eden Benter, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ gerekli aÃ§Ä±klamayÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ± ve insanlarÄ± bÃ¶ylesine ciddi bir konuda yeterince bilinÃ§lendirmediÄŸi hususunda eleÅŸtirdi.
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Benter, geliÅŸmiÅŸ laboratuvarlarda yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarla kÄ±sa zamanda Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retilebileceÄŸine dikkati Ã§ekerek "Allah'Ä±n yardÄ±mÄ±yla tecrÃ¼beler bir araya gelirse yapÄ±lamayacak bir iÅŸ yoktur." dedi.Â Aylar Ã¶ncesinde bu konuya dikkat Ã§ektiklerini ifade eden Benter, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ gerekli aÃ§Ä±klamayÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ± ve insanlarÄ± bÃ¶ylesine ciddi bir konuda yeterince bilinÃ§lendirmediÄŸi hususunda eleÅŸtirdi.
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Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ ProfesÃ¶r Sir John Vane ve ProfesÃ¶r Sir Martin Evans'la Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten Benter, eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma konularÄ±nda birÃ§ok Ã¶dÃ¼l aldÄ±.
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AB ÃœYELERÄ°NDEN Ã‡Ä°N'E KOViD-19'LA MÃœCADELEDE YARDIM
Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi bazÄ± Ã¼lkeler, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadeleye katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Ã‡in'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardÄ±mÄ±nda bulundu. AB Komisyonundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Komisyonun yanÄ± sÄ±ra Avusturya, Ã‡ekya, Macaristan ve Slovenya'nÄ±n Ã‡in'e 25 bin ton koruyucu ekipman yolladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AB Komisyonunun Kriz YÃ¶netiminden Sorumlu Ãœyesi Janes Lenarcic, "SalgÄ±nla mÃ¼cadele etmek iÃ§in her cephede Ã§aba gÃ¶stermeliyiz. Avrupa'daki son vakalar uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemine iÅŸaret ediyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
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KKTCâ€™DE, KORONAVÄ°RÃœS ÅžÃœPHELÄ°SÄ°NÄ°N TAHLÄ°L SONUCU NEGATÄ°F Ã‡IKTI
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nde (KKTC) Covid-19 (koronavirÃ¼s) ÅŸÃ¼phesiyle LefkoÅŸa Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan 74 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n hasta G.Eâ€™den alÄ±nan Ã¶rnekler negatif Ã§Ä±ktÄ±.
TÃ¼rkiyeâ€™ye 20 gÃ¼n Ã¶nce giriÅŸ yapan Ä°ranlÄ± ailenin 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu bu sabah yÃ¼ksek ateÅŸ ÅŸikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesiâ€™nde tedaviye alÄ±ndÄ±. Afyonkarahisar ValiliÄŸiâ€™nden konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "20 gÃ¼n Ã¶nce TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸ yapan Ä°ranlÄ± ailenin 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunda yÃ¼ksek ateÅŸ olmasÄ± sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesiâ€™ne getirilmiÅŸ; hastanÄ±n mevsimsel grip olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°limizde yeni koronavirÃ¼s (covÄ±d-19) vakasÄ± ya da ÅŸÃ¼phelisi bulunmamaktadÄ±r" denildi.