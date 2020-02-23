SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, halka Ã¼cretsiz maske daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bunun iÃ§in maske Ã¼reten fabrikalarÄ±n 24 saat tam kapasiteyle Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. VirÃ¼sÃ¼n bu Ã¼lkedeki ana merkezi olan Kum kentinin karantinaya alÄ±nmasÄ±yla ilgili herhangi bir karar alÄ±nmazken, buradaki tÃ¼rbeler ziyarete kapatÄ±ldÄ±. Kentteki din adamlarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ± bu karara itiraz etti. Kovid-19 ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve test sonuÃ§larÄ± negatif Ã§Ä±kan Tahran Ä°l Meclisi BaÅŸkanÄ± Muhsin HaÅŸimi de vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± halinde baÅŸkent Tahranâ€™Ä±n karantinaya alÄ±nabileceÄŸini sÃ¶yledi.