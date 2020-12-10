Son dakika haberi... Sermiyan Midyat ve eski sevgilisi Sevcan Yaşar arasında neler yaşandı? Görüntüler ortaya çıktı...

21 Eylül tarihli bilirkişi raporuna göre de Sevcan Yaşar’ın yaralandığının sabit olduğu ve şüpheli Sermiyan Midyat’ın video çekerek “Al bak Sevcan karısı, bak senin için çekiyorum. Bak televizyonda hiçbir hasar var mı, y...k ağızlı bak burada var mı, herhangi kırık çıkık var mı, bak yatağına bak” demek suretiyle hakarette bulunduğu Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede yer almıştı.