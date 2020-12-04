Son dakika haberi... Seren Serengil her şeyi anlattı: 5 kardeşim var ama ben tekim!
Youtube'da Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Gör Beni" programına konuk olan Seren Serengil, bilinmeyenlerini anlattı. Annesi ve babasından beş kardeşi olduğunu açıklayan Serengil, 'travmalarım yüzünden yuva yıkan kadınlara düşmanım' dedi.
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Youtube'da "Gör Beni" programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Seren Serengil, hayatı ve ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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"PARANI PULUNU VERİYORUM, HİÇBİR ŞEY KULLANMA"
Armağan Çağlayan'ın babası Öztürk Serengil'e kızgın olup olmadığı sorusu üzerine Serengil, 'Kızgınım biraz. Çünkü ondan yola çıkarak bütün erkeklere parmağımı kaldırıyorum. Şimdi şöhret olabilirsin, paran olabilir, etrafında çok kadın olabilir her şeyin çok çok çok olabilir.
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Çocuğum olmadı belki ama çocuk dünyaya getiriyorsan, ilk önceliğin, senin isteklerinden önce, senin çocuğun olmak zorunda. O zaman çocuk yapma. Bizi dünyaya getirirken sormuyorsunuz. ' İki sene sonra sıkılıp bırakacağım, annenle ne haliniz varsa görün, paranızı pulunuzu veriyorum, ama psikolojini iyi tut, hiçbir şey kullanma diyemezsin.
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"ARIZALARI TRAVMALARI OLACAK"
Annemin hatası olur, sevginin bitmesini de anlamıyorum. Evlilik bu. Aldatılmadıkça, çok büyük bir hata olmadıkça bir başkasını sevip gidemezsin. Bunun sonu yok... Burada da bir çocuk var. Tek başına büyürse arızaları, travmaları olacak. Bunları da bir anne baba, bana göre düşünmek zorunda.
Babam beş yaşında bir kız çocuğunu bırakıp evden gitmemeliydi. Giden bütün erkeklere de bundan kızgınlığım.
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FİNLANDİYA'DA 3 KIZ KARDEŞ!
Armağan Çağlayan'ın babasının diğer evlilikten çocukları olup olmadığı sorusu üzerine Seren Serengil dikkat çeken bir açıklama yaptı.
'Babam o hanım için gitmedi. Annemden sonra 5 defa evlendi. Son eşinden Finlandiyalı üç tane kızı var. Onları da çok seviyorum. Çünkü onların bir suçu yok. Suçlu erkek.
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ABLASI ÇİÇEKÇİLİK YAPIYOR
Armağan Çağlayan'ın Anadolu Hisarı'nda çiçekçilik yapan kardeşini üzerine Seren Serengil, 'O benim ablam, annemin de ilk eşinden iki kızı var. Annem ilk eşinden ayrıldıktan 5-6 yıl sonra babamla evleniyor. Annemin iki, babamın üç tane çocuğu var ben tekim. Kardeşlerimi çok seviyorum.' açıklaması yaptı.
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16 YAŞIMDA SAHNEYE ÇIKTIM
Ben 16 yaşımdayken sahneye çıktım. İbrahim Tatlıses'in ekibinde yer aldım. İlk gün polis baskın yaptı. Dört gün sonra yaşımı büyüttük ve sahne almaya devam etti. Hülya Avşar'ı çok seviyorum, bir dönem benim anneliğim yaptı. Küçükken evin duvarlarında Hülya Avşar fotoğrafları vardı.