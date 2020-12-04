Son dakika haberi... Seren Serengil her şeyi anlattı: 5 kardeşim var ama ben tekim!

"ARIZALARI TRAVMALARI OLACAK" Annemin hatası olur, sevginin bitmesini de anlamıyorum. Evlilik bu. Aldatılmadıkça, çok büyük bir hata olmadıkça bir başkasını sevip gidemezsin. Bunun sonu yok... Burada da bir çocuk var. Tek başına büyürse arızaları, travmaları olacak. Bunları da bir anne baba, bana göre düşünmek zorunda.



Babam beş yaşında bir kız çocuğunu bırakıp evden gitmemeliydi. Giden bütün erkeklere de bundan kızgınlığım.