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Haber Giriş: 30.08.2021 - 00:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti

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Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız, 7 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Coşkun Yıldız geçen şubatta trafik kazası geçirmişti.

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın şubat ayında trafik kazası geçiren eniştesi Coşkun Yıldız'dan acı haber geldi. Uzun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Coşkun Yıldız hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan Yıldız, 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

SEDA SAYAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü sanatçı acı haberi alır almaz eniştesinin yanına giderken, Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu. Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken, Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı.

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Seda Sayan: Çok şükür

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