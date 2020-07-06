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AA-İHA
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 18:50,

Son dakika haberi: Şaşkına çeviren görüntü! Haliç'te suyun rengi değişti

Son dakika haberine göre; Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklikler görüldü.

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Suyun renk değişimi, Haliç Köprüsü'nden Eyüpsultan Silahtarağa'ya kadar olan bölümde kıyı kesimlerinde, bazı yerlerde ise orta kısımlarda yoğunlaşıyor.

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Deniz suyu renginin kahverengi ve siyaha dönüştüğü göze çarpıyor. Havadan çekilen görüntülerde de renk değişimi dikkati çekiyor.

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Eyüp'te yaşayan Mert Cavuş, Haliç'e arkadaşlarıyla sürekli geldiğini belirterek, "17 yıldır buradayım. Deniz son zamanlarda böyle olmaya başladı. Önceden Haliç'in hali böyle değildi. Daha önceden denizin dibi görünüyordu. Şimdi görünmüyor. Haliç'te çok koku oluyor. Bu koku yukarıdaki evlere de vuruyor. Buranın temizlenmesi lazım." dedi.

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Bölgede yaşayan Metin Aksu ise Haliç'te balıkların artık görülmediğini belirterek, kötü koku oluştuğunu söyledi. Aksu, Haliç'in temizlenmesini beklediklerini ifade etti.

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