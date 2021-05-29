Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken güncelleme! Karantina süresi değişti... Test sonucu negatif çıksa bile...
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberini güncelledi. Yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatılırken, koronavirüs test sonucu negatif çıkanlara ilişkin madde de dikkat çekti.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.
Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YENİ KARAR!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.
Rehberin "Sağlık çalışanları haricinde temaslı takibi" bölümünde "Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son temaslarından sonraki 14 gün boyunca karantinaya alınmalıdır" ifadesi yer aldı. Bu süre daha önce 10 gündü.
Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanlarınsa 11. günde işe geri dönebilecekleri belirtiliyor. Ancak bu, yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda çalışanları kapsamıyor.
AŞILILARA EN AZ 7 GÜN KARANTİNA
Rehberde, iki doz aşı olmuş "temaslı kişilerle" ilgili de güncelleme yapıldı.
Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu ancak yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.
Rehbere göre "Daha önce iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, aşılama sonrası üç ay içinde COVID-19 vakası ile temas durumunda kişiler temaslı olarak değerlendirilir ve yakın temaslı olması durumunda 14 gün süreyle karantinaya alınır. Temas sonrası 7. günde yapılan PCR testi negatif olanların karantinası sonlandırılır."
DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ
Sağlık Bakanlığı, rehberde yaptığı güncellemenin gerekçesini ise "varyant virüslerin yayılımının önüne geçmek" olarak açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de yapılan analizlerde 'B.1.1.7 (İngiltere) varyantının tespit edilme yüzdesi %90'ı aşarak hızla baskın köken haline geldi, özellikle antikorlardan daha az etkilendikleri bilinen B.1.351 ve P.1 (G. Afrika ve Brezilya) gibi varyantlar da ülkeye girmiş olmakla birlikte halen düşük oranlarda seyrediyor'.
Rehberde değişikliğin gerekçesi şöyle açıklandı:
"Varyant virüslerin yayılımın önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı, fazladan sorunlar yaşanmaması (reenfeksiyonlar, aşı başarısızlıkları gibi) ve sahada yapılmakta olan uygulamada bütünlük sağlanması amacı ile izolasyon ve karantina süreleri ile birlikte kişiler arası mesafe ve temas sürelerinde düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur."
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