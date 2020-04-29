Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı yayınladı! İstanbul'da semt semt corona virüsü haritası
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüsü (koronavirüsü) vaka yoğunluk haritası...
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1
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Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.
2
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ZEYTİNBURNU
Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.
3
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BAŞAKŞEHİR
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.
4
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ESENYURT-AVCILAR
Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.
5
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BAĞCILAR
Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.
6
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KADIKÖY - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.
7
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EMİNÖNÜ
Corona Virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeleri gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına gelen yeni özellik ile sadece yakın çevrenizi değil, tüm illerdeki vaka yoğunluğu da görebiliyorsunuz.
8
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BEYOĞLU
Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor.
9
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KÜÇÜKÇEKMECE
10
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ÜMRANİYE
11
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ARNAVUTKÖY - MASLAK
12
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BAŞAKŞEHİR
13
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BEYKOZ
14
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ATAŞEHİR
15
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ÜMRANİYE
16
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BÜYÜKÇEKMECE
17
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EMİNÖNÜ
18
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SULTANBEYLİ
19
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ESENLER
20
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ETİLER
21
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KADIKÖY
22
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KAĞITHANE
23
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KARTAL
24
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KOZYATAĞI
25
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BEYKOZ
26
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KÜÇÜKÇEKMECE
27
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SARIYER
28
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ÜSKÜDAR
29
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ÜSKÜDAR
30
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ANKARA COVİD 19 RİSK HARİTASI
Ankara Corona Virüsü ilçe ilçe dağılımı görmek için aşağıdaki linkten haritaya ulaşabilirsiniz