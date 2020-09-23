Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, 23 Eylül korona tablosu ve vaka sayısını açıkladı!

"Zatürre oranında düşüş devam ediyor" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 1522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.



Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son bir ayda yapılan denetimlerde 16 bin 525 kişiye 10 milyon 175 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.



Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1332 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden işlem yapıldı.