Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca müjdeli haberleri sıralamıştı! Yeni dönem bugün başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün koronavirüs aşılamasında yeni aşamaya geçildiğini duyurmuştu. Aşılamada bugün itibariyle yaş sınırı 45'e düşerken Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası gelecek hafta sınırın 40 yaşa düşeceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından bugün koronavirüs aşılamasında yeni aşamaya geçildi. İşte son gelişmeler...
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Aşılamada yaş gruplarının 5'er 5'er indirildiğini belirten Bakan Koca, müjdeleri peş peşe duyurdu ve yaş sınırının önce 45'e haftaya ise 40'a ineceğini duyurdu. Bakan Koca ayrıca hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech aşısının daha Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
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BUGÜN YENİ DÖNEM BAŞLADI
Bakan Koca ayrıca yerli aşıda müjdeyi de duyurarak "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi" dedi. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından koronavirüs aşılamasında bugün yeni dönem başladı.
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45 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR AŞILANMAYA BAŞLADI
Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, randevularını alarak sağlık kuruluşlarına gitti. Vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.
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Kırklareli 75. Yıl 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı olan vatandaşlardan Kıymet Akdemir, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının hemen ardından aşı olmak için randevu aldığını söyledi.
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Aşı yapıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Akdemir, uzun zamandır aşılanma gününü beklediğini kaydetti.
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Sırası gelen tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini belirten Akdemir, "Aşımı olduğum için mutluyum. İnşallah bir an önce kurtuluruz bu virüsten. Herkesin aşısını olmasını tavsiye ediyorum. Herkes aşısını olsun, olmak zorundayız, mecburuz. Başka çaremiz yok." diye konuştu.
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Bu arada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar Kırklareli'nde 212 bin 644, Edirne'de 261 bin 819, Tekirdağ'da 440 bin 779 doz aşı yapıldı.
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AİLE HEKİMLERİNDE AŞI İÇİN DİKKAT ÇEKEN DETAY
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından Alman aşısı BioNTech aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı. Aile hekimleri, “Bir flakon (şişe) 6 doz olduğu için bizim günlük randevu sayımız en az 6 olmalı” dedi.
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Koronayla mücadelede en büyük silah olan aşılama çalışmaları Türkiye’de 14 Ocak’tan itibaren Sinovac, 2 Nisan’dan itibaren de BioNTech aşısıyla başlamıştı. Özel saklama koşulları nedeniyle düne kadar yalnızca hastanelerde uygulanabilen Alman BioNTech aşısı, artık A ve B sınıfı Aile Sağlık Merkezleri’nde de yapılmaya başlandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından aile sağlığı merkezlerinde randevular açıldı.