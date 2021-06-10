Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca müjdeli haberleri sıralamıştı! Yeni dönem bugün başladı

Sırası gelen tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini belirten Akdemir, "Aşımı olduğum için mutluyum. İnşallah bir an önce kurtuluruz bu virüsten. Herkesin aşısını olmasını tavsiye ediyorum. Herkes aşısını olsun, olmak zorundayız, mecburuz. Başka çaremiz yok." diye konuştu.