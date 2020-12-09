Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca illerdeki koronavirüs vaka oranlarını açıkladı: "Hastanelerimiz ciddi yük altında"

Ordu hem vaka sayısının artış gösterdiği, son 2 günden bu yana artış hızının azaldığı bir ilimiz. Bu illerimizde, birçok ilimizde olduğu gibi, yoğun bakım yatak kapasitemizi bu dönemde ayrıca önemli oranda da arttığımızı, bazı illerde de ara yoğun bakım sayılarımızı önemli oranda arttırdığımızı söylemek istiyorum.