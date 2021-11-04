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Haber Giriş: 04 Kasım 2021 - 13:29 | 

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu! BioNTech hatırlatma dozu uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, 'mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak' açıklamasında bulunmuştu. İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı.

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İkinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş 60 yaş üstü vatandaşlar, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalığı olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabiliyor.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada aşıya ulaşımda en şanslı ülkelerden biri olduğunu ve çok ciddi aşı temin ettiğini söyledi.

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18 yaş üstü vatandaşların neredeyse yüzde 90'ının ilk doz aşısını yaptırdığını, ikinci doz aşılanmanın da yüzde 80'e doğru yaklaştığını aktaran Yiyit, bunun büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi.

Bu büyük kazanımın sağladığı faydalardan bahseden Yiyit, şu an günde 30 bin pozitif vaka çıktığını, bunun yoğun bakım ve servis yataklarına yansımasının aşı sayesinde minimalize edilebildiğini, geçmiş dalgalarda 30 binli rakamlarda bütün hastaneler dolarken şu an bu durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

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Prof. Dr. Yiyit, ölüm sayılarının da düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü aşısız ve aşı takvimini tamamlamamış grubun içinden her gün ciddi bir kaybımız çıkıyor. O yüzden aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış grubumuzu ne kadar hızlı düşürebilirsek o kadar avantajlı hale geleceğiz." dedi.

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Aşıların belli bir süre koruduğunu, aşı olanlarda bir süre sonra antikor seviyesi düştüğü için yapılan aşının avantajının da kaybolmaya başladığını anlatan Yiyit, şöyle devam etti:

"Bu kadar kazanımı kaybetmeme adına artık antikorları düşenlerin antikorlarını tekrar yükseltme zamanı. Bunu SinoVac için yapmıştık, hatırlatma dozuyla tekrar antikorlarını yükselttik. mRNA aşısı olanların da belli bir zamandan sonra antikorlarının düşebileceğini hep öngörmüştük ama ne zaman olacağına dair bir fikrimiz yoktu.

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Bizden önce aşılamaya başlayan ülkeler bizden önce bunu yaşadı. Allah'tan biz o tecrübeyi alabildik. Daha şanslıyız çünkü dünyada birçok ülke antikorların düştüğünü biraz geç fark etti. 9'uncu, 10'uncu, 11'inci ay gibi hatırlatma dozlarını biraz geç yapmak zorunda kaldılar. O geçiş süreci onları biraz yordu.

Biz böyle bir travma yaşamamak adına önden gitmeyi seven bir ülkeyiz. mRNA aşılarında 6 aydan sonra antikorların düştüğünü gördük ve Bilim Kurulu'nda tartışıp, mRNA aşılarını olan vatandaşlarımızın, aşısından 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozunu yapması kararı aldık."

7HATIRLATMA DOZLARI ANTİKORLARI ÇOK GÜZEL YÜKSELTİYOR

"HATIRLATMA DOZLARI ANTİKORLARI ÇOK GÜZEL YÜKSELTİYOR"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, mRNA aşılarında önceliklerinin yaşlı gruplar olacağını, bunun dışında sağlıkçılar gibi risk grubunda olanlar ve tanımlanmış ek hastalığı olup Kovid'i ağır geçirebilecek kişilerin 3. dozlarının sisteme planlı bir şekilde tanımlanacağını dile getirdi.

Yiyit, delta varyantının hızlı yayıldığını da hatırlatarak, "Bu dalgada yoğun bakıma girenler maalesef çok şanssızlar. Bu dalgada aşısız yol yürümek büyük cesaret işi. O yüzden böyle bir riske girilmemesi lazım. Aşılarımızı tamamlamalıyız. Hatırlatma dozunun vakti gelen, mRNA aşısının üzerinden 6 ay geçenler için de artık hatırlatma zamanı. Bunu ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu.

8TURKOVAC HATIRLATMA DOZU UYGULAMASI

TURKOVAC HATIRLATMA DOZU UYGULAMASI

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.TURKOVAC aşısının faz çalışmalarının aşının işe yaradığını, etkili olduğunu, yan etki anlamında güvenli olduğunu gösterdiğini aktaran Yiyit, tescili alınabilirse bütün dünyanın kullanımına sunulabileceğini ifade etti.

9MRNA AŞISI OLANLARA HATIRLATMA DOZU

MRNA AŞISI OLANLARA HATIRLATMA DOZU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, 'mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.' dedi.

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Toplantıda bazı önemli kararların alındığını bildiren Koca, yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar, 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar."

112 DOZ AŞILI OLANLARIN TÜM NÜFUSA ORANI YÜZDE 59

"2 DOZ AŞILI OLANLARIN TÜM NÜFUSA ORANI YÜZDE 59"

Koca, toplantıda 60 yaş üzerindekiler ile gebelerin tam aşılı olmalarının öneminin bir kez daha vurgulandığını aktararak, "İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı." uyarısında bulundu.

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Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumunun da değerlendirildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."

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