Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu! BioNTech hatırlatma dozu uygulaması başladı

Bizden önce aşılamaya başlayan ülkeler bizden önce bunu yaşadı. Allah'tan biz o tecrübeyi alabildik. Daha şanslıyız çünkü dünyada birçok ülke antikorların düştüğünü biraz geç fark etti. 9'uncu, 10'uncu, 11'inci ay gibi hatırlatma dozlarını biraz geç yapmak zorunda kaldılar. O geçiş süreci onları biraz yordu.



Biz böyle bir travma yaşamamak adına önden gitmeyi seven bir ülkeyiz. mRNA aşılarında 6 aydan sonra antikorların düştüğünü gördük ve Bilim Kurulu'nda tartışıp, mRNA aşılarını olan vatandaşlarımızın, aşısından 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozunu yapması kararı aldık."