Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca corona vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu! Aşı tedarikinde çarpıcı bilgiyi paylaştı

Ortada bir gerçek var, o da hastalığının varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok.