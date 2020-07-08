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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il açıkladı... İşte koronavirüs vakalarının en çok ve en az olduğu yerler
GeriGündem Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il açıkladı... İşte koronavirüs vakalarının en çok ve en az olduğu yerler
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Hürriyet
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Gündem
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 21:04,

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il açıkladı... İşte koronavirüs vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası il il koronavirüs vaka durumunu açıkladı. Ayrıca "Anadolu'da 1. dalga devam ediyor." diyen Bakan Koca pik yapan illerin tablosunu paylaştı.

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Türkiye’de corona virüsü ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dikkat edilmesi gereken kuralları ve günlük olarak corona virüste son durumu paylaşıyor.

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Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada illerdeki son durumu paylaştı. İşte son 3 gün en az vaka görülen 7 il;

3TUNCELİ
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TUNCELİ

4ARTVİN
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ARTVİN

5IĞDIR
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IĞDIR

6ERZİNCAN
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ERZİNCAN

7BAYBURT
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BAYBURT

8KIRKLARELİ
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KIRKLARELİ

9BİLECİK
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BİLECİK

10Son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle;
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Son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle;

İSTANBUL

11ANKARA
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ANKARA

12GAZİANTEP
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GAZİANTEP

13KONYA
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KONYA

14ŞANLIURFA
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ŞANLIURFA

15MARDİN
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MARDİN

16DİYARBAKIR
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DİYARBAKIR

17İLLERİN PİK YAPTIĞI HAFTALAR
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İLLERİN PİK YAPTIĞI HAFTALAR

İllerde en yüksek vaka sayısının görüldüğü haftalar ise şöyle; İstanbul 5. hafta

18İZMİR 5. HAFTA
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İZMİR 5. HAFTA

19ESKİŞEHİR 5. HAFTA
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ESKİŞEHİR 5. HAFTA

20KOCAELİ 5. HAFTA
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KOCAELİ 5. HAFTA

21SAKARYA 5. HAFTA
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SAKARYA 5. HAFTA

22HAKKARİ 14. HAFTA
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HAKKARİ 14. HAFTA

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