Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il açıkladı... İşte koronavirüs vakalarının en çok ve en az olduğu yerler
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası il il koronavirüsvaka durumunu açıkladı. Ayrıca "Anadolu'da 1. dalga devam ediyor." diyen Bakan Koca pik yapan illerin tablosunu paylaştı.
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Türkiye’de corona virüsü ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dikkat edilmesi gereken kuralları ve günlük olarak corona virüste son durumu paylaşıyor.
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Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada illerdeki son durumu paylaştı. İşte son 3 gün en az vaka görülen 7 il;
3
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TUNCELİ
4
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ARTVİN
5
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IĞDIR
6
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ERZİNCAN
7
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BAYBURT
8
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KIRKLARELİ
9
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BİLECİK
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Son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle;
İSTANBUL
11
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ANKARA
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GAZİANTEP
13
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KONYA
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ŞANLIURFA
15
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MARDİN
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DİYARBAKIR
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İLLERİN PİK YAPTIĞI HAFTALAR
İllerde en yüksek vaka sayısının görüldüğü haftalar ise şöyle; İstanbul 5. hafta