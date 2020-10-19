Son dakika haberi: Saadet zincirinin son halkası! Kenan bıraktı, Sadun türedi.. İkisi de aynı yöntemi kullandı

Büşra M.’ye Bursa Osmangazi’de bir de giyim mağazası açan Parlakyiğit, sekreteri İlknur Ç.’nin arkadaşı Fidelya Y.’ye 414 bin lira, Fidelya Y.’nin eski nişanlısı Harun F.’ye ise 2 milyon 808 bin lira aktardı. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Parlakyiğit, M. kardeşlerle ortak mağaza işlettikleri için söz konusu paraları gönderdiğini iddia etti. Öte yandan mahkeme, tutuklu sanık Muhammet Satıroğlu'nun tahliyesini talep eden Av. Duygu Usanmaz'ın bu yöndeki talebini geri çevirdi. Satıroğlu ile Kaya 2 yılı aşkın bir süredir tutuklu.