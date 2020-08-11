Son dakika haberi: Rusya'nın koronavirüs aşısı dünyayı ayağa kaldırdı... Yerden yere vurdular!

İngiliz sağlık uzmanı Michael Head konuyla ilgili olarak 'Tüm aşıların halka güven vermesi ve etkili bir biçimde kullanılabilmesi için etkisi, güvenirliği ve faydaları konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Rusya'nın aşısıyla ilgili olaraksa böyle bir durum söz konusu değil' açıklamasını yaptı.