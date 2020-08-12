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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA-BBC Türkçe/ Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 07:00,

Son dakika haberi: Rusya'nın koronavirüs aşısı dünyayı ayağa kaldırdı... Büyük şüpheler...

Tüm dünya bugün Rusya'dan gelen Covid-19 aşısı haberine kilitlendi! Rusya'nın koronavirüs aşısının hazır olduğu haberini dünyaya Putin duyurdu. Dünyada bir ilk olan bu gelişme sağlık otoriteleri tarafından şüpheyle karşılandı. Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenliği uzmanlar tarafından sorgulanıyor... Rusya’nın açıklamasının ardından Bilim Kurulu üyeleri, aşının Türkiye’de kullanılabilmesi için DSÖ’den onay gerektiğini belirtti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak.

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Tüm dünya bugün Rusya'dan gelen koronavirüs aşısı haberini konuşuyor.

2Putin bizzat duyurdu
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Putin bizzat duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs aşısı ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu ve ülkesinin ilk Covid-19 aşısını geliştirdiğini dünyaya duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.

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Bu önemli gelişmenin çok çarpıcı bir boyutu daha bulunuyor. Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor. Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu. Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.

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Rusya tarafından haber ajanslarına gönderilen son dakika duyurusuyla aşının ilk fotoğrafları da paylaşıldı.

62 HAFTA İÇERİSİNDE HAZIR OLACAK
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"2 HAFTA İÇERİSİNDE HAZIR OLACAK"

Rusya Sağlık Bakanlığı, onaylı koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içerisinde kullanıma hazır olup sunulacağını açıkladı.

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da ülkesinin aşısıyla ilgili uluslararası eleştirilere cevap veren bir açıklama yaptı. Mihail Muraşko, eleştirilerin nedeninin "rekabetçilik duygusu" olduğunu savundu.

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Muraşko, eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Aşımızın avantajları karşısında rekabet duygusuna kapıldıkları anlaşılan bazı yabancı meslektaşlarımız, bizim tamamen temelsiz bulduğumuz bazı fikirler beyan etmeye çalışıyor."

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Kendisinin de bu aşıyı yaptıracağını belirten Muraşko, "İlk aşılar, gönüllülük esasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok" dedi.

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Önceliklerinin Rusya'nın ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Muraşko, aşının ülke dışına da gönderileceğini kaydetti.

11Adı “Sputnik V” oldu
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Adı “Sputnik V” oldu!

Aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken, açıklamada “1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.

12DSÖden ilk açıklama geldi
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DSÖ'den ilk açıklama geldi

Rusya'nın aşı açıklamasına DSÖ'den ilk yorum geldi. DSÖ, "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" ifadelerine yer verdi.

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Covid-19 aşısıyla ilgili bu gelişme sevinçle karşılanırken dünyadan uzmanlar aşıya şüpheyle yaklaşıyorlar ve dikkatli olunması konusunda uyarı yapıyorlar.

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CNN International, bu yaşananlar üzerine Rusya'nın aşısıyla ilgili uzman görüşlerine ve yaşanan güvensizliğe yer verdi.

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Uzmanların açıklamasına göre aşı konusundaki bu acele Kremlin'in politik baskılarından kaynaklanıyor. Bu baskının ardında yatan sebep ise Rusya'yı bilimsel gelişmeler konusunda lider ülke gibi gösterme çabası...

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CNN'nin haberine göre Rusya bu aşıyla ilgili olarak hiçbir aşamada açık bir bilgi, süreçle ilgili gelişme ya da aşının etkisi ya da güvenirliğine dair paylaşım yapmadı.

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Bu durum da doğal olarak aşı konusunda uzmanların şüpheye düşmesine ve güvensizlik yaşamasına sebep oluyor.

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Ancak Rusya buna rağmen CNN'e aşıyla en az 20 ülkenin ilgilendiğini ve bazı ABD'li şirketlerin de aşı için hevesli olduğunu belirtti.

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İngiliz sağlık uzmanı Michael Head konuyla ilgili olarak 'Tüm aşıların halka güven vermesi ve etkili bir biçimde kullanılabilmesi için etkisi, güvenirliği ve faydaları konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Rusya'nın aşısıyla ilgili olaraksa böyle bir durum söz konusu değil' açıklamasını yaptı.

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Imperial College'den İmmünoloji profesörü Danny Altmann ise aşıyla ilgili kaygılarını şöyle açıkladı: 'Rusya aşının piyasaya sürülüp yaygın olarak kullanılmasından önce 3. aşama klinik deneylerin başarıyla geçildiği bilgisini açıklamalıydı. Aşıyla ilgili yaşanabilecek olumsuz bir durum mevcut şartları daha da kötüye götürecektir. Bu mücadelede hepimiz birlikteyiz.'

21ABDden aşıyla ilgili ilk açıklama geldi
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ABD'den aşıyla ilgili ilk açıklama geldi

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’den, Rusya’nın aşı açıklamasına karşı önemli olanın “ilk aşıyı” bulması değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır” dedi.

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Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor” ifadelerini kullandı.

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ABD Sağlık Bakanı Azar, aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021’e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını dile getirdi.

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Ancak dünyadan gelen bu eleştirilere rağmen Rusya geliştirdiği ilk Covid-19 aşısıyla ilgili güvenli açıklamalar yapmaya devam ediyor.

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Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Yapılan çalışmalar sonunda geliştirdiğimiz Covid-19 aşısının yüksek derecede etkili ve güvenli olduğunu gördük.'

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'Aşının denendiği tüm insanlarda koronavire karşı antikor gelişti ve hiçbirinde antikor oluşumuna ya da başka faktörlere bağlı herhangi bir komplikasyon yaşanmadı.'

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Devlet Başkanı Putin de bugün yaptığı açıklamada aşının kendi kızı üzerinde de denendiğini açıklamıştı.

28DSÖ, Rusyanın aşısı konusunda temkinli
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DSÖ, Rusya'nın aşısı konusunda temkinli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'daki yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, virüse karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

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DSÖ Sözcüsü Tarık Jasarevic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, herhangi bir ülkedeki Covid-19 aşı adayının DSÖ tarafından onaylanması için klinikte elde edilen verilerin sıkı bir güvenlik incelemesinden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

30BİLİM KURULU ÜYELERİ NE DEDİ
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BİLİM KURULU ÜYELERİ NE DEDİ?

Rusya’nın açıklamasının ardından Bilim Kurulu üyeleri, aşının Türkiye’de kullanılabilmesi için DSÖ’den onay gerektiğini belirtti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak.

31Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz:
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Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz:

DSÖ’nün belirlediği kriterler var. Bir aşının eczanede satışına kadar geçecek aşamalar hayvan deneyi, model hayvan deneyi ve en son insan deneyleridir. Hiçbir araştırma bu kuralların dışına çıkamaz. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallar mevcut. Rusya’nın aşı geliştirme aşamalarını henüz bilmiyoruz. Ancak DSÖ ile temastalar. Onay verildiği takdirde bu mutluluk verici bir durum olacak. Dünyada sekiz farklı aşı geliştirme çalışmaları var umarım hepsi mükemmel şekilde sonuç verir.

32Prof. Dr. Tevfik Özlü:
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Prof. Dr. Tevfik Özlü:

Türkiye Rusya ile aşı konusunda diyalog içinde. Rusya’nın aşıyı bulması iyi bir haber. Ama ayrıntısını henüz bilmiyoruz, yayınlanınca göreceğiz.

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Doç. Sema Kultufan Turan:

Aşının bulunduğu haberi tabii ki mutluluk verici. Şimdi sıra faz çalışmalarını kontrolde. Henüz ayrıntı olmadığı için bilmiyoruz ama aşının ne kadar süre koruyuculuğu olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)

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