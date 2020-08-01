Son dakika haberi: Rusya ile uçuşlar yeniden başladı! Aylar sonra ilk yolcular geldi

Rusya’da yaşayan bir Türk yolcu aylardır uçuşların başlaması için beklediklerini ve ilk seferle İstanbul’a döndüğünü belirterek, “Öncelikle çok mutluyuz yaklaşık dört ay sonra Rusya’dan kalkan ilk seferle geldik. Sürekli oldu olacak derken sonunda bugün açıldı. Ruslar’da da Türkiye’ye gelecekleri için büyük bir sevinç var. Biz de geldik ailemize kavuşuyoruz. Uçak doluydu son koltuğu aldım, biraz daha geç kalsam alamıyordum” diye konuştu.