Son dakika haberi: Rusya dünyanın ilk koronavirüs aşısına onay veriyor!
Dünyanın büyük bir merakla beklediği Covid-19 aşısıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. CNN'in verdiği bilgiye göre Rusya dünyanın ilk koronavirüs aşısına çok kısa süre içinde onay vermeyi planlıyor...
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Dünyanın gözü kulağı aylardır koronavirüs salgınına son verebilecek aşı haberinde.
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ABD, İngiltere gibi ülkelerde aşı çalışmaları son hızla devam ederken Rusya'dan büyük bir Covid-19 aşısı hamlesi geldi.
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Amerikan CNN Televizyonu, Rus yetkililerin iki haftadan az bir süre içinde, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısına onay vermeyi planladıklarını duyurdu.
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CNN'e göre Rusya, bu durumda dünyada koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olacak.
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Rus yetkililer, aşının onayının 10 Ağustos ya da daha erken bir tarihte çıkması için çalıştıklarını söyledi. Aşının öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtiliyor.
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Aşının çalışmalarını finanse eden Rusya Ulusal Varlık Fonu'nun Başkanı Kirill Dmitriev, 1957'de Sovyetler Birliği'nin dünyanın yörüngesine ilk uyduyu yerleştiren ülke olmasına gönderme yaparak "Bu bir Sputnik anı" dedi.
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Dmitriev şöyle konuştu: "Amerikalılar Sputnik'in sinyallerini duyunca şaşırmışlardı. Aşıda da aynısı. Rusya bunu başaran ilk ülke olacak."
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Ancak Dmitriev'e göre Rus bilim insanları birinci olmak için değil insanları korumak için çalışıyor!
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CNN televizyonu ise bu önemli haberi duyururken bir noktanın altını çizmeyi ihmal etmedi.
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CNN, Rusya'nın projeye ilgili hiçbir veri paylaşmadığına dikkat çekerek aşının ne kadar güvenli ya da etkili olduğunun bilinmediğini aktardı.
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Bu belirsizliğin altında ise Kremlin'in olduğu konuşuluyor.
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Bazı gözlemciler, Rus bilim insanlarının aşı çalışmalarında, Rusya'yı küresel bir bilimsel güç olarak lanse etmek isteyen Kremlin'in siyasi baskısı altında olduğunu öne sürüyor.
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CNN'e göre Rus bilim insanları aşının ikinci aşamasını 3 Ağustos'a kadar tamamlamayı planlıyor. Üçüncü aşamada da sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtiyor.
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Rus uzmanlar, başka hastalıklar için geliştirilen aşıların modifiye edilmiş versiyonu olması nedeniyle bu aşının fazla zaman almadığını söylüyor.
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Rusya Savunma Bakanlığı aşının askerler üzerinde de denendiğini açıkladı.