Son dakika haberleri: Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman kapanacak? Restoranların kapanış saatini Cumhurbaşkanı açıkladı
Son dakika koronavirüs haberi... Lokanta ve restoran gibi kamuya açık alanlarda alınacak önlemler gündemde yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. " dedi. Koronavirüs tedbirlerinde alınan yeni kararları duyuran Erdoğan, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran gibi yerlerin kapanış saatinde düzenleme yapıldığını bildirdi. Peki, restoran ve lokanta ve kafeler kapatılacak mı? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları.
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Koronavirüs önlemleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bazı illerde artan vaka sayısının ardından restoran ve lokantaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir" dedi. İşte, restoran, kafe ve restoranlarla ilgili detaylar.
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LOKANTA VE RESTORANLARLA İLGİLİ YENİ KARAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, lokanta ve restoranlarla ilgili şunları ifade etti;
Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Yıl sonunda yurt dışında üretilen aşının ülkemizde kullanılacak hale geleceğine inanıyorum. Yerli aşının da Sonbahar zamanında hazır hale gelecektir.
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Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.
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(Yüz yüze eğitim açıklaması) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.