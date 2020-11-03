Son dakika haberleri: Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman kapanacak? Restoranların kapanış saatini Cumhurbaşkanı açıkladı

Koronavirüs önlemleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bazı illerde artan vaka sayısının ardından restoran ve lokantaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir" dedi. İşte, restoran, kafe ve restoranlarla ilgili detaylar.