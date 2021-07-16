Son dakika haberi: Reklamını yaptığı operasyon sonu oldu... Ünlü fenomen hayranlarını yasa boğdu!
Meksikalı Instagram fenomeni ve influencer Odalis Santos Mena ani şekilde hayatını kaybederek adeta duyanları şoke etti. Henüz sadece 23 yaşında olan Mena, tanıtımını da yaptığı bir operasyon sonrası kalp krizi geçirerek öldü.
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Meksikalı fenomen Odalis Santos Mena 150 bine yakın Instagram takipçisine sahip ünlü bir fenomen ve influencer'dı. 23 yaşındaki Mena vücut geliştirme sporuyla ilgileniyordu.
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Sosyal medya hesaplarından bu sporla ilgili fotoğraf ve videolar paylaşan genç kadın çok sayıda takipçisi sayesinde birçok marka ve ürünün tanıtımını da yapıyor ve böylelikle gelir de elde ediyordu.
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Odalis Santos Mena, son olarak tanıtımını yaptığı ve oldukça güvenli olduğunu söyleyerek takipçilerine de önerdiği bir operasyon geçirdi.
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Odalis Santos Mena, sık sık koltuk altı terlemesinden şikayet ediyordu. Genç kadın bu sorunu gideren operasyonu yapan bir klinikle sözleşme imzaladı.
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Mena, hem bu yerin tanıtımını yapacak hem de kendisi aynı operasyonu geçirecekti. Ünlü fenomen takipçilerine bu konuda garanti de verdi.
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Mena, operasyonun sağlıklı ve güvenli olduğunu, herkesin güvenle yaptırabileceğini söylüyordu.
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Ancak genç kadının sonunu güvendiği bu işlem getirdi. Mena operasyon sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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Polis hemen olayla ilgili soruşturma başlatırken operasyonun yapıldığı klinik hakkında da inceleme başlatıldı.
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Yapılan incelemenin ardından oklar klinikte görev yapan anestezi uzmanını gösterdi.
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İddiaya göre Mena'nın anestezi uzmanı olarak eğitim almamış bir klinik çalışanı tarafından uyuşturulduğu ve bundan dakikalar sonra fenomenin kalp krizi geçirdiği belirtildi.
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Mena'nın geçirdiği operasyonda, koltuk atlarında terlemeye sebep olan bölgeye sıcak enerji verilerek ter bezleri kaldırılıp terlemenin önüne geçiliyor.
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Anestezi altında gerçekleştirilen işlem sırasında narkoz ile uyutulan ünlü fenomenin kalbi durdu ancak operasyonu gerçekleştiren doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz kadın hayata döndürülemedi.
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Odalis Santos Mena, fitness paylaşımlarıyla tanınıyordu ve genellikle fitness yarışmalarına katılıyordu.
Ölümünden kısa bir süre önce Wellness Fitness Juvenile yarışmasını da kazanan Mena, üniversitede beslenme alanında lisans eğitimi görüyordu.