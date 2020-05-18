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Erdinç Çelikkan
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 12:30,

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? İşte alınması beklenen kararlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabinede Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayramdan sonra yasakların kaldırılması bekleniyor.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
123-24-25-26 MAYIS’TA YASAK GÜNDEMDE
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23-24-25-26 MAYIS’TA YASAK GÜNDEMDE

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul’da geçiren Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.

2‘MİLLETE SESLENİŞ’TE AÇIKLAYACAK
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‘MİLLETE SESLENİŞ’TE AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

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Buna göre Bilim Kurulu’nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor.

4AVM, BERBER SONUÇLARI
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 AVM, BERBER SONUÇLARI

Toplantıda ayrıca seyahat yasağının kaldırıldığı illere kademeli ve kontrollü olmak üzere yenilerinin eklenmesi de bekleniyor. Kabinede 11 Mayıs’ta açılan AVM’ler, berberler ve kuaförlerde bir haftalık dönemde kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusu ve sahadan gelen sonuçlar da değerlendirilecek.

5OKTAY’DAN NORMALLEŞME TAKVİMİ
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OKTAY’DAN NORMALLEŞME TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın dinamik şekilde izlenen ve haftalık olarak güncellenecek normalleşme takvimiyle ilgili brifing vereceği toplantıda başta ekonomi olmak üzere, turizmde, sağlıkta, eğitimde, tarımda, ulaştırmada ve ticarette hayata geçirilecek normalleşme adımları ve dönüşüm çalışmaları konusunda bakanlar bilgilendirmede bulunacak.

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Toplantıda turizmde normalleşmenin hayata geçmesiyle hareketlenecek tatil bölgelerinde ve otellerde alınan tedbirler de görüşülecek.

765 YAŞ ÜSTÜ, 20 YAŞ ALTI
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65 YAŞ ÜSTÜ, 20 YAŞ ALTI

65 yaş ve üzeri için dün 6 saatliğine sokak izni sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, illerden gelen son durum da değerlendirilecek. Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.

8ÇİFTE BAYRAM BEKLENTİSİ
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ÇİFTE BAYRAM BEKLENTİSİ

30 büyükşehir ve Zonguldak’la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor.

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Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda “Ramazan’ın ardından çifte bayram yaşayacağız” açıklaması yapmıştı. Kabinede dünya genelinde virüsle mücadelede son durum, Türkiye’de ikinci dalganın önlenmesine dönük öneriler de ele alınacak.

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11VEFA GRUBU’NA SALDIRI
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VEFA GRUBU’NA SALDIRI

Kabinenin diğer gündem maddeleri ise Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik saldırının ardından terörle mücadele operasyonları, Suriye ve Libya’da yaşanan gelişmeler olacak.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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