Son dakika haberi: Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? İşte alınması beklenen kararlar

AVM, BERBER SONUÇLARI Toplantıda ayrıca seyahat yasağının kaldırıldığı illere kademeli ve kontrollü olmak üzere yenilerinin eklenmesi de bekleniyor. Kabinede 11 Mayıs’ta açılan AVM’ler, berberler ve kuaförlerde bir haftalık dönemde kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusu ve sahadan gelen sonuçlar da değerlendirilecek.