Son dakika haberi: Putin corona virüs hastalarını ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Kommunarka bölgesindeki corona virüs vakalarının tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etti.Hastane personeli ile etrafı çevrelenen Putin, sarı renkli koruyucu kıyafetini giydi ve hastaların olduğu alana girmeden önce solunum cihazı takıldı.Hastanenin en riskli yerine girmeden önce ise Putin'e bir çift koruyucu plastik bot ve mavi eldiven verildi.Putin'e hastanenin başhekimi Denis Protsenko da eşlik etti. Putin başhekim ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.Rusya hafta başında yeni tip coronavirüs nedeniyle 79 yaşında bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.Ülkede corona virüs nedeniyle 438 kişi enfekte oldu.