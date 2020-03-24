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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 17:39, /

Son dakika haberi: Putin corona virüs hastalarını ziyaret etti

Rsuya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki corona virüs hastalarının kaldığı hastaneyi ziyaretinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Kommunarka bölgesindeki corona virüs vakalarının tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etti.

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Hastane personeli ile etrafı çevrelenen Putin, sarı renkli koruyucu kıyafetini giydi ve hastaların olduğu alana girmeden önce solunum cihazı takıldı.

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Hastanenin en riskli yerine girmeden önce ise Putin'e bir çift koruyucu plastik bot ve mavi eldiven verildi.

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Putin'e hastanenin başhekimi Denis Protsenko da eşlik etti. Putin başhekim ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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